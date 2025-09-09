Maratón de terror: el orden cronológico correcto para ver todas las películas de la saga de “El Conjuro”, “Anabelle” y “La Monja”

El universo cinematográfico de los Warren muestran su metodología y la conexión que Lorraine tenía con el mundo sobrenatural.

La saga de "El Conjuro" tiene cuatro películas.

La saga de la película de “El Conjuro” es una de las más aclamadas y favoritas por los fanáticos del género de terror. El film, basado en hechos reales, representa la historia de Ed y Lorraine Warren, una pareja de investigadores de casos paranormales.

En 2013, el director James Wan decidió llevar esta historia a la pantalla grande, creando una franquicia que, contado “El Conjuro 4″ (la última de la saga), está formada por 10 películas que se extienden desde los años 50 hasta los años 80.

Los films de terror no se estrenaron en orden cronológico, sino que Wan fue construyendo una red en la que saltaba en el tiempo, no solo para seguir a los Warren, sino para explicar el origen de su trabajo y de los mismos espíritus que ellos intentan detener.

La mejor forma para verlas es en orden cronológico, ya que esto permite entender mejor la historia y descubrir cómo está conectado todo. En el caso de “El Conjuro 3″, se cuenta la historia del primer caso de asesinato donde se usó el tema de la posesión satánica como defensa durante el juicio.

El orden cronológico para entender mejor la saga de “El Conjuro”

“La Monja” (2018) - se desarrolla entre 1952/1971 “Annabelle: La creación” (2017) - comienza en 1943 y salta a 1952, 1955 y 1967 “La Monja 2″ (2023) - se desarrolla en 1956 “Annabelle” (2014) - se desarrolla en 1967 “El Conjuro” (2013) - se desarrolla en 1968 y 1971 “Annabelle: Regreso a casa” (2019) - se desarrolla entre 1968 y 1972 “La maldición de La Llorona” (2019) - se desarrolla en 1973 “El Conjuro 2″ (2016) - se desarrolla en 1976 y 1977 “El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo” (2021) - se desarrolla en 1980 y 1981 “El Conjuro 4: últimos ritos” (2025)

¿Cómo ver en orden las películas de “El Conjuro”?

Las cuatro películas “El Conjuro” se enfocan específicamente en casos donde participaron los Warren, mostrando su metodología y la supuesta conexión que Lorraine tenía con el mundo sobrenatural.

“El Conjuro” (2013)

“El Conjuro 2″ (2016)

“El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo” (2021)

“El Conjuro 4: últimos ritos” (2025)

¿Cómo ver en orden las películas de “Anabelle”?

La trilogía cuenta la historia de una muñeca maldita, que fue creada por un juguetero para su hija, pero que queda podría por un espíritu furioso que comienza a atacar a las personas que están cerca de la muñeca.

“Annabelle: La creación” (2017)

“Annabelle” (2014)

“Annabelle: Regreso a casa” (2019)

¿Cómo ver en orden las películas de “La Monja”?

Estas películas saltan un poco más atrás en el tiempo y cuentan la historia de una joven novicia que es llamada a un convento donde están sucediendo cosas extrañas. Allí, ella descubre a un espíritu oscuro que quiere ser liberado y que está usando a las monjas para conseguirlo.

“La Monja” (2018)

“La Monja 2″ (2023)

¿Dónde ver las películas de “El Conjuro”, “Anabelle” y “La Monja”?

Actualmente, todas las películas de la saga de “El Conjuro” están disponibles en HBO Max.