El bodegón de las celebridades: cuánto sale comer en El Preferido de Palermo, el restaurante elegido por Dua Lipa

La cantante eligió regresar al emblemático restaurante porteño, donde ya había almorzado durante su visita anterior al país, en septiembre de 2022.

Dua Lipa. Foto: Instagram.

Luego de brindar sus dos shows en el estadio River este fin de semana, Dua Lipa disfrutó de la noche porteña y este domingo se dirigió al icónico bodegón porteño El Preferido de Palermo para disfrutar de una cena relajada en familia.

Durante su paso por la ciudad de Buenos Aires y después de haber visitado La Bombonera, la cantante eligió regresar al emblemático restaurante porteño, donde ya había almorzado durante su visita anterior al país, en septiembre de 2022. Cabe recordar que Rosalía también lo visitó en su estadía en el país, entre otras celebridades.

Dua Lipa en el bodegón porteño El Preferido. Video: redes sociales.

Durante esta nueva salida, la artista pudo degustar algunos de los clásicos del lugar como la milanesa de bife de chorizo con papas fritas, espárragos, embutidos artesanales y helados.

Cuánto sale comer en El Preferido de Palermo

Los precios estimados del menú rondaban los $41.300 para la milanesa de bife de chorizo y $10.400 para la guarnición de papas fritas. A continuación, los precios de los platos que más salen:

Milanesa de bife de chorizo: $41.300

Milanesa a la napolitana: $51.800

Milanesa de pollo: $36.800

Pollo al horno a carbón y zaatar: $37.800

Churrasquito de cerdo: $41.700

Bife angosto – 350 g: $52.300

Trucha al horno a carbón con hierbas y limón – 450 g: $47.000

Canelones de ricota, espinaca, mozzarella y nuez – Para compartir: $23.500

Pastel de zapallo y carne: $35.600

Arroz al horno a carbón con hierbas, almendras y limón – cocción 30′: $35.600

Bodegón porteño El Preferido. Foto: NA.

Video: Dua Lipa dijo presente en La Bombonera para el Superclásico entre Boca y River

El Superclásico tuvo en el palco de La Bombonera una aparición top: Dua Lipa dijo presente en para ver el encuentro entre Boca Juniors y River Plate, por la fecha 15 del Torneo Clausura.

La artista viene de brindar dos shows en el Monumental, la casa del “Millonario”. Días atrás se supo que fue invitada al estadio del “Xeneize” para ver el partido.

Dua Lipa en La Bombonera. Video: ESPN

Tras los recitales, la cantante disfrutó de sus últimos días en el país antes de continuar su gira por Sudamérica. Su visita coincidió con la previa del encuentro en La Boca, en donde ya se la vio en sus anteriores visitas a la Argentina.