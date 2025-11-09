Video: Dua Lipa dijo presente en La Bombonera para el Superclásico entre Boca y River

Tras los shows en el Monumental, la cantante se hizo presente el el estadio del “Xeneize” para disfrutar un encuentro único.

Dua Lipa en La Bombonera. Foto: Captura

El Superclásico tuvo en el palco de La Bombonera una aparición top: Dua Lipa dijo presente en para ver el encuentro entre Boca Juniors y River Plate, por la fecha 15 del Torneo Clausura.

La artista viene de brindar dos shows en el Monumental, la casa del “Millonario”. Días atrás se supo que fue invitada al estadio del “Xeneize” para ver el partido.

Dua Lipa en La Bombonera. Video: ESPN

Tras los recitales, la cantante tiene previsto disfrutar de sus últimos días en el país antes de continuar su gira por Sudamérica. Su visita coincidió con la previa del encuentro en La Boca, en donde ya se la vio en sus anteriores visitas a la Argentina.

Antes de ver el Superclásico, Dua Lipa posó con la camiseta de River

Debido a sus recitales en el Monumental, Dua Lipa posó con la camiseta de River en la previa del Superclásico.

Dua Lipa con la camiseta de River. Foto: X @RiverPlate

“Dua Lipa posó con el Manto Sagrado después de sus recitales en nuestra casa”, se lee en las redes sociales del “Millonario”, que mostró las fotos de la artista en Núñez.