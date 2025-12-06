Fútbol, arte, historia y gastronomía: el circuito de Buenos Aires que enamoró a celebridades internacionales como Dua Lipa

Desde estadios míticos y museos emblemáticos hasta parrillas imperdibles, artistas como Dua Lipa, Noel Gallagher y Johnny Depp repiten un itinerario porteño que ya se volvió un clásico.

Dua Lipa en La Bombonera. Foto: REUTERS

En las últimas semanas, figuras destacadas como Dua Lipa, Johnny Depp y los hermanos Noel y Liam Gallagher de Oasis no solo pasaron por la Argentina por compromisos laborales, como recitales, estrenos y giras, sino que también aprovecharon su estadía para recorrer Buenos Aires.

La ciudad es un escenario ideal para caminar, perderse entre sus calles, probar distintos sabores y mezclarse con la cultura local. Con el tiempo, este recorrido se transformó en un clásico para las celebridades internacionales que pasan por el país. Ahora bien, ¿cómo es ese circuito y por qué se repite?

Ese circuito tiene una mezcla irresistible: buena comida, fútbol, cultura, espacios icónicos y la posibilidad de moverse con cierta libertad sin quedar atrapados por el ruido mediático.

Bombonera. Foto: Instagram @la_bomboneraoficial

Entre parrillas famosas, estadios legendarios, barrios con historia, cafés tradicionales y rincones que recomiendan otros artistas, las celebridades encuentran un combo auténtico y accesible que les permite disfrutar de Buenos Aires como cualquier visitante, pero con algunos privilegios.

El recorrido icónico que eligen los famosos para descubrir los rincones más lindos de Buenos Aires

Bombonera y Monumental

Dua Lipa y Noel Gallagher ya conocían el Monumental de memoria porque fue el escenario elegido para sus últimos shows. Por eso, esta vez se inclinaron por otro ritual porteño que comparten miles de turistas: sentir de cerca el latido de la Bombonera.

Dua Lipa en La Bombonera. Foto: REUTERS

La previa del concierto encontró a Gallagher recorriendo el estadio de Boca como cualquier visitante más. Dua Lipa fue un paso más allá: se puso la camiseta argentina y vivió el Superclásico desde un palco, donde sacó fotos, grabó videos y posó junto a Juan Román Riquelme.

Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires

Además, la cantante recorrió el MALBA y compartió en Instagram las obras que más la impactaron, entre ellas Abaporu de Tarsila do Amaral y Exclusión de Pablo Suárez, un pequeño resumen visual de su paso por Buenos Aires antes de seguir viaje hacia Santiago de Chile.

Cementerio de la Recoleta

Su tour porteño también incluyó otra parada obligada para los extranjeros: el cementerio de la Recoleta. Allí coincidió, aunque en días distintos, con Gallagher, que fue fotografiado haciendo la fila para entrar como cualquier visitante.

Cementerio de la Recoleta. Foto: Turismo Buenos Aires

Luna Park y El Ateneo

Los Oasis sumaron a su viaje un fan store en un shopping y, en su sitio oficial, publicaron un mapa de sus lugares favoritos de la ciudad: el Luna Park, el Sheraton —donde conocieron a Diego Maradona en 1997—, el mural de Crisólogo Larralde 1974, la librería El Ateneo Grand Splendid y disquerías icónicas de Corrientes como Zival’s y RGS Music.

El Ateneo Grand Splendid. Foto X

El recorrido de Johnny Depp

Mientras tanto, Johnny Depp optó por otro recorrido. Se instaló en La Plata, donde recibió la distinción de Visitante Ilustre, saludó a una multitud desde el balcón del Palacio Municipal y brindó una masterclass en el Teatro Coliseo Podestá. En una visita anterior ya había pisado uno de los templos culturales porteños: el Teatro Colón.

Los restaurantes favoritos de las megaestrellas

Como cualquier viajero, las celebridades también quieren comer rico. Y Buenos Aires tiene una oferta gastronómica que cautiva a todos.

Dua Lipa dejó registro en redes de varios de los lugares que eligió. Uno fue El Preferido de Palermo, una esquina recuperada por Pablo Rivero y Guido Tassi que enamora a los extranjeros con cocina porteña clásica. Sus helados, de hecho, fueron la foto con la que cerró su carrusel en Instagram.

Para la experiencia carnívora, no recurrió a las parrillas más típicas, como Don Julio o La Cabrera, sino a Madre Rojas, en Villa Crespo. Allí pidió cortes wagyu y de vaquillona, chinchulines, tortilla, pickles, mollejas y espárragos con panceta wagyu. Una mesa abundante, compartida con su familia.

Parrilla Don Julio. Foto: Instagram.

También visitó Las Flores, en Palermo, un restaurante innovador de cocina 100% sin TACC. Le gustó tanto el pan sin gluten con manteca de miso que pidió repetirlo. Probó espárragos, albóndigas de osobuco, alcaucil al hierro y más.

Otro de sus elegidos fue Casa Cavia, la casona exquisita diseñada por Christophersen, donde se fotografió con su dueña y el chef pastelero. Además, contrató a la pizzería Kalis para el catering de los shows: su pizza con jalapeños y el helado soft de vainilla con aceite de oliva y sal son dos caprichos que la cantante volvió a elegir.

Noel Gallagher también tuvo su noche de parrilla: cenó en Cabaña Las Lilas, en Puerto Madero. Empanadas, ojo de bife con hongos y papas fritas, acompañados por un Malbec de Luján de Cuyo.

La Cabrera, en el barrio de Palermo. Foto: Google Maps

Johnny Depp, por su parte, pasó por El Mercado, en el Faena Hotel. Probó asado de cinco costillas, vacío a la estaca y pestaña de ojo de bife a la leña. Después de la cena, hasta se animó a tocar la guitarra para cerrar la noche.