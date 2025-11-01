“Otro viernes de locos” llega a Disney+ tras arrasar en cines: cuándo estará disponible

La secuela, que llegó a las salas en agosto de 2025, marca el reencuentro en pantalla de las actrices más de 20 años después del estreno original de 2003. Todos los detalles del estreno más esperado.

Otro viernes de locos. Foto: Walt Disney Pictures.

Si te perdiste la película en los cines o querés volver a verla desde casa, “Otro viernes de locos” llegará pronto a las plataformas de streaming. Disney+ confirmó que la comedia familiar protagonizada por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan estará disponible a partir del 12 de noviembre.

Esta secuela, que llegó a las salas en agosto de 2025, marca el reencuentro en pantalla de las actrices más de 20 años después del estreno original de 2003. Aquella primera entrega, “Un viernes de locos”, se convirtió en un clásico del humor ligero para adolescentes y todavía conserva una base de seguidores muy sólida.

Otro viernes de locos. Foto: Walt Disney Pictures.

Una historia que se renueva con la nueva generación

Según Disney, la película mezcla humor, emoción y un toque de magia para contar el próximo capítulo de la familia Coleman. En esta nueva entrega, Anna (Lohan) es ahora madre, mientras que Tess (Curtis), además de estar presente en la vida de su nieta, se ha convertido en una abuela algo sobreprotectora.

La magia sigue presente: Harper Coleman (Julia Butters), la hija adolescente de Anna, es quien vive la confusión de intercambiar cuerpos, generando nuevas situaciones familiares, problemas y, al mismo tiempo, segundas oportunidades.

Un viernes de locos 2. Foto: Disney.

La historia retoma los acontecimientos más de dos décadas después del primer encuentro con las galletas de la fortuna mágicas, ahora con el añadido de que Anna está formando una nueva familia, algo muy similar a lo que Tess vivió años atrás. Así, mientras navegan por los desafíos y alegrías de unir dos familias, descubren que la magia puede repetirse y sorprender otra vez.

Tráiler de “Otro viernes de locos”

Tráiler de Otro viernes de locos.

Con su combinación de humor, magia y emociones familiares, “Otro viernes de locos” promete conquistar nuevamente a grandes y chicos desde la comodidad del hogar. A más de 20 años del estreno original, la película demuestra que las historias entrañables pueden trascender generaciones y que un toque de magia siempre es bienvenido en la pantalla.