Juanita Tinelli reapareció tras el escándalo familiar: el enojo con Marcelo y el resguardo de su hogar

La hija del conductor y Paula Robles reapareció a una semana de las denuncias de amenaza de muerte y exposición de temas viejos de familia. Los detalles.

Juanita Tinelli

Tras una semana de haber denunciado públicamente que recibió amenazas de muerte, Juanita Tinelli reapareció sin hacer referencia al distanciamiento con su padre, Marcelo Tinelli. La familia atraviesa un escándalo pocas veces visto: problemas financieros, ex parejas enfrentadas y una familia distanciada.

Refugiada en la casa y por el amor de su madre, Paula Robles, Juanita subió unas fotos en su cuenta de Instagram donde se la puede ver de entrecasa, con media sonrisa y sin dar declaraciones públicas. El silencio, según explicó Yanina Latorre en su programa, SQP, no se expresó puertas adentro, ya que la joven habría llamado a su papá para disculparse por todo el raid mediático que tuvo que vivir en la última semana.

Juanita Tinelli reapareció en redes Foto: Instagram

“También dijeron que Juana lo llamó en la madrugada y lo puteó, y es mentira. Juana lo llamó y le pidió disculpas. Le dijo que había tenido un ataque de pánico, que no sabía por qué había hecho todo eso, pero después la comunicación se cortó y no logró volver a comunicarse”, señaló la panelista, y aclaró que Tinelli: “No entiende qué es lo que pasa”, expresó Yanina.

Para completar la información, Ángel de Brito reveló: “Lo que pasa es que Juanita es una chica impulsiva y a veces realiza cosas de las que después se arrepiente como por ejemplo cuando hizo ese descargo sobre la salud mental porque tenía un conflicto x, no importa cuál, y se grabó llorando y habló y después se arrepintió. Pero bueno, es impulsiva, lo grabó, lo subió y pum”.

Juanita Tinelli rompió el silencio: “Yo viví perdonando a mi papá”

La familia de Marcelo Tinelli atraviesa un fuerte escándalo tras las misteriosas publicaciones de su hija Juana, quien denunció que recibió una amenaza de muerte. En este marco, la joven obtuvo un botón antipánico y se conocieron nuevos gestos en sus redes sociales, que marcan una fuerte pelea con su padre.

La cuenta de TikTok de la modelo da algunas pistas de lo ocurrido en su familia. Si bien ella no hizo publicaciones referidas al tema, republicó una serie de videos con mensajes sugerentes sobre el vínculo con el conductor.

Marcelo Tinelli y su hija Juana. Foto: X

Algunos de los posteos que compartió en su cuenta llevaban leyendas como “Intentar vivir sin mi papá, aunque él esté con vida, es la lección de vida más difícil que me ha tocado aprender”.

En la misma línea, otro dice: “Cuando me critican por lo ingenua que puedo llegar a ser, pero yo crecí perdonando a mi papá, creyendo que cambiaría por mí”. Por último, parece destacar el rol de su madre, Paula Robles, en su vida: “Para el mundo tú eres mi madre, para mí eres mi mundo”.