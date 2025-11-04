El contundente descargo de Marcelo Tinelli tras las amenazas a su hija Juanita: “Volveré a unir a esta familia hermosa”

La hija de 22 años del conductor denunció que recibió amenazas de muerte, además de que realizó publicaciones en sus redes sociales en los que cuestiona a su padre. Qué dijo Tinelli.

La familia de Marcelo Tinelli enfrenta un fuerte escándalo luego de las publicaciones de su hija Juana, quien aseguró haber recibido una amenaza de muerte. En este contexto, el conductor decidió romper el silencio y realizar un descargo en su perfil de X explicando qué está sucediendo en su entorno.

“Momento muy difícil para mí y para mi familia. Reitero lo que dije el otro día. Los temas familiares los vamos a resolver, no tengo dudas, en forma privada. Con paciencia, charlas, y mucho amor, volveré a unir a esta familia hermosa, que tanto amo. Gracias por todo el apoyo siempre”, comenzó diciendo.

“El acoso y persecución de algunos dueños de medios contra mí y mi familia es increíble. Lamento que colegas y amigos se presten a este juego perverso. Voy a seguir en @CarnavalStream, lugar que amo. Dejen de inventar, que se nota quien les da letra”, agregó.

“El tema de mi deuda es claro. Yo no tengo deudas a nivel personal. La gente que trabaja conmigo hace 25 años, lo hace con mucha felicidad. Problemas financieros en mi empresa hemos tenido y los estamos solucionando. Mientras tanto seguimos dando empleo a mucha gente”, siguió Marcelo Tinelli.

En otra parte del descargo, Marcelo Tinelli habló de las amenazas y el acoso constante que recibe tanto su familia como él. “En cuanto a la deuda, se habló ayer cualquier cosa. Yo y mi familia, por dinero que pedí y puse en San Lorenzo y de la cual soy uno de los garantes, venimos sufriendo hace 3 años una presión y un acoso judicial de quien compró esa deuda, y quiere embargarnos y sacarnos todo”, explicó.

“Estamos amenazados todos. Una amenaza que le llegó a mi hija Juani, a la que amo con locura. Mi familia está asustada por todo lo que viene de esta gente, que compró esa deuda a una mutual rosarina con antecedentes con gente pesada”, añadió.

Para finalizar, el conductor habló sobre la relación actual que mantiene con sus hijos y sus exparejas. “Gracias a todos mis hijos. Gracias Mica y Cande por estar a mi lado y apoyarme siempre. Gracias flaco hermoso Fran, porque aunque digan que estamos peleados, sabemos que no es así. Gracias Juani por la charla de anoche. Desde la bronca y el dolor, uno dice lo que le sale. Te amo”, remarcó sobre la relación que tiene con sus hijos.

Luego, habló sobre sus exparejas y madres de sus hijos: “Gracias a Guille, Sole y Pau, mis exmujeres, porque cada una con su posición y su mirada, aunque sea crítica, o favorable, me hacen bien. SOLO DESEO QUE ESTA FAMILIA HERMOSA ESTÉ SIEMPRE UNIDA Y EN PAZ. Y si a alguno he lastimado con mis actos, les pido disculpas”.