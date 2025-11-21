El sorprendente mensaje de Juanita a Marcelo Tinelli tras el escándalo familiar: “Eso no cambia”

La hija del conductor cumplió los 23 años, por lo que recibió una dedicatoria por parte de su padre. Mirá todo, en la nota.

Marcelo y Juanita Tinelli. Foto: Redes sociales

Todo indica que se calmaron las aguas tras el escándalo de la familia Tinelli, comenzado por una serie de publicaciones de Juanita. En las últimas horas, Marcelo publicó una foto por el cumpleaños de la joven modelo, que fue respondido de manera tierna por su hija.

Juanita Tinelli cumplió los 23 años, por lo que su padre le dedicó unas emotivas palabras en su perfil de Instagram, junto con una selfie de ambos.

Juana Tinelli. Foto: NA.

“Feliz cumple hija hermosa. Felices 23. Deseo que siempre brilles con esa sonrisa que ilumina todo. Que tengas mucho amor y alegría. No puedo todavía creer cómo pasa el tiempo tan rápido, mi vida. Todavía te recuerdo de muy chiquita, bailando por toda la casa con esos tacos altos”, indicó en primer lugar el conductor.

Y completó: “Quiero tenerte en mi vida por muchos años más, en las buenas y en las malas. Hoy leía que ‘nunca se va del alma quien está en el corazón. No hay distancia para eso’. Estás en mi corazón siempre. Te amo con toda mi alma mi Pebe”.

Juanita no dejó pasar el mensaje de Marcelo Tinelli, y se mostró conmovida por la tierna dedicatoria en las redes sociales.

El mensaje de Marcelo Tinelli para su hija Juana. Foto: Redes sociales

“Nunca va a existir distancia. Se puede ver, pero sentir jamás. Sos mi papá y te amo con todo lo que soy. Crecí acompañándote y viendo todo lo que sos. Eso no cambia, jamás. La Juana que soy hoy, tiene muchísimo de vos, eso es lo que busco y quiero transmitir siempre. Tu historia. Mi historia. Te amo”, escribió la hija menor del conductor en la caja de comentarios.

La declaración de Marcelo Tinelli en la causa por las amenazas contra Juanita Tinelli

El presentador prestó declaración en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.° 6, a modo de testigo en la causa por la amenaza de muerte que recibió su hija Juana.

Marcelo Tinelli y su hija Juana. Foto: X

“Estaba por grabar una serie en casa, me estaba maquillando. Luego veo el teléfono, era Juana”, relató en primer lugar. Y sumó sobre lo dicho por Juanita: “Necesito hablar con vos porque me acaban de amenazar. Gustavo Scaglione me amenazó”.

Marcelo Tinelli logró comunicarse con su hija, aunque ante el pedido de que no pierda la calma, fue cuestionado por Paula Robles, la madre de la joven, por lo que acababa de ocurrir.