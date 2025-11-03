AC/DC vuelve a la Argentina: cuándo y dónde comprar las entradas
AC/DC anunció su vuelta a la Argentina después de 16 años y será en próximo 23 de marzo en el estadio River.
La legendaria banda australiana formada por Angus Young, Brian Johnson, Stevie Young en guitarras, Matt Laug en batería y Chris Chaney en bajo volverán al país tras muchos años de ausencia, una gran noticia para sus fanáticos.
Las entradas podrán adquirirse a partir del viernes 7 de noviembre a las 10 horas a través de la página oficial de All Access.
AC/DC: gira mundial 2026
La icónica banda cumplió 50 años en 2024 y, para celebrarlo, decidieron reeditar sus primeros nueve álbumes: Back in Black, Highway to Hell, The Razors Edge, Powerage, For Those About to Rock (We Salute You), High Voltage, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Who Made Who y Live.
Además, la banda anunció su vuelta a la Argentina acompañado de una gran gira mundial con las siguientes fechas confirmadas:
Sudamérica:
- 24 de febrero — São Paulo, Brasil
- 11 de marzo — Santiago, Chile
- 23 de marzo — Buenos Aires, Argentina
- 7 de abril — Ciudad de México, México
Norteamérica:
- 11 de julio — Charlotte, NC
- 15 de julio — Columbus, OH
- 19 de julio — Madison, WI
- 24 de julio — San Antonio, TX
- 28 de julio — Denver, CO
- 1 de agosto — Las Vegas, NV
- 5 de agosto — San Francisco, CA
- 9 de agosto — Edmonton, AB
- 13 de agosto — Vancouver, BC
- 27 de agosto — Atlanta, GA
- 31 de agosto — Houston, TX
- 4 de septiembre — Notre Dame, IN
- 8 de septiembre — St. Louis, MO
- 12 de septiembre — Montreal, QC
- 16 de septiembre — Toronto, ON
- 25 de septiembre — East Rutherford, NJ
- 29 de septiembre — Philadelphia, PA