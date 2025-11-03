AC/DC vuelve a la Argentina: cuándo y dónde comprar las entradas

La legendaria banda australiana formada por Angus Young, Brian Johnson, Stevie Young en guitarras, Matt Laug en batería y Chris Chaney en bajo volverán al país tras muchos años de ausencia, una gran noticia para sus fanáticos.
lunes, 3 de noviembre de 2025, 15:42
AC/DC anunció su vuelta a la Argentina después de 16 años y será en próximo 23 de marzo en el estadio River.

Las entradas podrán adquirirse a partir del viernes 7 de noviembre a las 10 horas a través de la página oficial de All Access.

AC/DC: gira mundial 2026

La icónica banda cumplió 50 años en 2024 y, para celebrarlo, decidieron reeditar sus primeros nueve álbumes: Back in Black, Highway to Hell, The Razors Edge, Powerage, For Those About to Rock (We Salute You), High Voltage, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Who Made Who y Live.

Además, la banda anunció su vuelta a la Argentina acompañado de una gran gira mundial con las siguientes fechas confirmadas:

Sudamérica:

  • 24 de febrero — São Paulo, Brasil
  • 11 de marzo — Santiago, Chile
  • 23 de marzo — Buenos Aires, Argentina
  • 7 de abril — Ciudad de México, México

Norteamérica:

  • 11 de julio — Charlotte, NC
  • 15 de julio — Columbus, OH
  • 19 de julio — Madison, WI
  • 24 de julio — San Antonio, TX
  • 28 de julio — Denver, CO
  • 1 de agosto — Las Vegas, NV
  • 5 de agosto — San Francisco, CA
  • 9 de agosto — Edmonton, AB
  • 13 de agosto — Vancouver, BC
  • 27 de agosto — Atlanta, GA
  • 31 de agosto — Houston, TX
  • 4 de septiembre — Notre Dame, IN
  • 8 de septiembre — St. Louis, MO
  • 12 de septiembre — Montreal, QC
  • 16 de septiembre — Toronto, ON
  • 25 de septiembre — East Rutherford, NJ
  • 29 de septiembre — Philadelphia, PA