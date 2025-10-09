Oasis en Argentina 2025: con telonero confirmado, todo lo que se sabe de los shows que darán en River

La banda liderada por Liam y Noel Gallagher volverán al país tras 16 años. A falta de un mes para sus shows, un repaso de su historia con Argentina.

Noel y Liam Gallagher de Oasis. Foto: Instagram Oasis

Se acerca el regreso de Oasis a la Argentina, en el marco de su gira llamada “Live ‘25″. La banda británica se presentará en el 15 y 16 de noviembre en el Estadio de River Plate con entradas agotadas. A falta de poco más de un mes, ya se conocen detalles importantes de la visita del grupo liderado por los hermanos Gallagher.

Desde que se anunció el regreso a los escenarios de la banda inglesa, Argentina aparecía como uno de los puntos clave en su gira internacional. El paso por América del Sur tiene también presentaciones en Chile y Brasil, en este caso por duplicado.

Oasis. Foto: Instagram.

La novedad de las últimas horas es la confirmación de Richard Ashcroft como uno de los teloneros en los shows. El cantante ya dijo presente en todas las fechas de la gira que realizaron en Europa. Y hará lo propio en Sudamérica: el líder de “The Verve” seguirá en su formato solista junto a los Gallagher.

Cabe recordar que Ashcroft visitó el país previamente en 2016, cuando tocó en el Personal Fest, pero también fue protagonista de side show en el Teatro Gran Rex.

Oasis confirmó la presencia de Richard Ashcroft como telonero en Argentina. Foto: Instagram Oasis

La lista de temas de la gira de Oasis

Un punto a tener en cuenta es que Oasis, a menos de que sorprenda en su visita a Argentina, realizará la misma lista de temas que desde que regresaron.

Con la intro de “Fuckin’ in the Bushes”, hacen un recorrido por su discografía, que está compuesta de siete álbumes de estudio.

Clásicos como “Wonderwall”, “Supersonic”, “Live Forever”, “Don’t Look Back in Anger” y “Champagne Supernova” están acompañados por joyitas de la historia de Oasis.

La lista de temas de Oasis en su gira "Live 25". Foto: Instagram

Con respecto a los discos, suenan 8 canciones de “(What’s the Story) Morning Glory?”, 6 de “Definitely Maybe”, 5 de “The Masterplan”, 2 de “Be Here Now” y 1 de “Heathen Chemistry”.

La historia de Oasis en Argentina

Lo cierto es que no será la primera vez que Oasis visite Argentina. La doble fecha en River será la quinta vez que pisarán el suelo local, con una larga historia de cariño y conexión con el público.

El primer show se dio en 1998, en el marco de la gira “Be Here Now”. Noel y Liam Gallagher se presentaron en el Luna Park, aunque luego su público fue en crecimiento constante.

Oasis en su primera visita a Argentina, en 1998. Foto: Instagram

Su retorno se dio en el 2001, cuando tocaron en el Buenos Aires Hot Festival, que se llevó a cabo en el Campo Argentino de Polo. Este mismo lugar los recibió en 2006, la anteúltima vez que tocaron en Argentina.

Finalmente, el 3 de mayo de 2009 se presentaron en el Estadio de River Plate. Allí brindaron un recordado show, ya que tuvo momentos emotivos, con gran participación del público. Pocos recitales después, la relación entre los hermanos Gallagher se hizo insostenible y decidieron separarse.

Antes de retornar a Argentina, Noel Gallagher dedicó algunos momentos a los fans que viajaron hasta Europa. En un recital, les dedicó “Talk Tonight” a los seguidores argentinos que estaban allí con una bandera.

Durante una entrevista, el guitarrista y cantante se rindió al recordar su conexión con los argentinos: “Cuando fui a Argentina, era parte de un equipo de una banda de Manchester (Inspiral Carpets) y me enamoré del ambiente. Fue el público más increíble”.

Anuncio de Oasis en Buenos Aires, Argentina. Foto: Instagram Oasis.

“Una vez tocamos con Oasis en un gran Arena y lo único que veías era una marea de personas moviéndose haciendo coros como jamás vi antes”, mencionó.

Y siguió sobre el lugar que más deseaba volver a tocar, según sus propias palabras. “Tocamos allí un par de veces. Argentina está, sin dudas, en el top 5 de los lugares en los que nos gusta tocar en el mundo y es el lugar más alejado de Irlanda y Manchester", apuntó.

Y culminó sobre las funciones del 15 y 16 de noviembre en Buenos Aires: “Todos están ansiosos por el show en River Plate porque es un lugar muy especial para nosotros”.