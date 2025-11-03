Gran Hermano Generación Dorada: de qué se trata el nuevo formato del reality y cuándo vuelve a la televisión

La producción del reality más conocido del mundo irá por un formato que ya presentó como “Generación Dorada”. De qué se trata.

Santiago del Moro. Foto: captura Telefe.

Vuelve Gran Hermano en febrero 2026 a la pantalla de Telefe, aunque será en una versión completamente distinta. La producción del reality más conocido del mundo irá por un formato que ya presentó como “Generación Dorada”.

La nueva edición incluirá participantes desconocidos mezclados con famosos, que se animen a encerrarse en la casa más famosa del país.

Gran Hermano "Generación Dorada". Foto: Telefe.

Gran Hermano 2026: Santiago del Moro volverá a estar en la conducción

Telefe anunció el inicio de los castings, mientras que Santiago del Moro confirmó hace unos días que renovó su contrato con el canal y que estará, una vez más, al frente de la conducción del reality.

Una de las famosas que le gustaría tener a Santiago del Moro sería Laura Bozzo, que actualmente se encuentra en un reality chileno y tiene mucha experiencia en programas de este tipo.

Gran Hermano, generación dorada. Foto: X

“La que encabeza la lista de Santiago, el primer nombre de muchos, es Laura Bozzo, una reina de la televisión internacional. Seguro la recuerdan por la frase ‘Que pase el desgraciado’. Del Moro siempre tuvo devoción y debilidad por Laura Bozzo”, contó Marina Calabró.

Las inscripciones ya están abiertas desde la página de Telefe, donde los que deseen participar pueden completar el formulario con sus datos con el fin de ir avanzando en los castings y lograr un lugar en el programa.

Gran Hermano “Generación Dorada”: los sorprendentes nombres que se podrían sumarse al reality en 2026

Dentro de la lista que confecciona la producción del programa, aparecieron los primeros dos nombres que podrían formar parte del plantel de famosos. Según lo indicado por Marina Calabró, puede haber presencia internacional en GH.

Durante su columna en Lape Club Social de América TV, dio las certezas que ya se conocen: “La edición 2026, desde febrero será con Santiago Del Moro, ya no hay dudas”. Además, se animó a nombrar a las dos figuras que están dentro de los deseos de la producción: Laura Bozzo y Andrea del Boca.

Laura Bozzo Foto: Instagram @Laurabozzo

Por un lado, Bozzo puede ser una gran sorpresa. La conductora peruana tiene gran recorrido en medios y se destaca en su programa “Laura en América”. Una curiosidad de su historia es que estuvo en prisión domiciliaria, aunque la hizo en un canal de televisión. Calabró señaló que “ya estuvo en una especie de Gran Hermano” y será una debilidad para el conductor de GH.

Andrea del Boca, por su parte, tiene una gran historia vinculada a las novelas argentinas. Luego de ser absuelta por el caso de Mamá Corazón, puede abrir una nueva etapa en su vida. La panelista explicó: “Primero se sacó una mochila de encima y segundo es una limpieza de imagen”. Incluso tiene un punto a favor: en distintas oportunidades se declaró fan del programa, por lo que sabría cómo moverse dentro de la casa más famosa del país.

Andrea del Boca Foto: NA

Semanas atrás, Santiago del Moro indicó que “todavía no hay nadie convocado, hay muchos nombres dando vueltas, pero nadie fijo. Yo tengo un par que me encantaría, pero hay que ver quién tiene ganas, porque es un formato donde te metés a vivir, básicamente”.

Los famosos serán invitados por la producción, mientras que el resto de los participantes deberán hacer el típico casting para formar parte de Gran Hermano.