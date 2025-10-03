Gran Hermano Generación Dorada: los sorprendentes nombres que se podrían sumarse al reality en 2026

El programa de Telefe regresará en el próximo febrero, con la conducción de Santiago del Moro.

Santiago del Moro. Foto: captura Telefe.

Gran Hermano se acerca a una nueva edición, que llevará el nombre de “Generación Dorada”. Esta temporada, que comenzará en febrero de 2026, tiene la particularidad de que será un mix de famosos con personas desconocidas, por lo que hay expectativa por conocer a los nombres que llegarán al reality de Telefe.

Dentro de la lista que confecciona la producción del programa, aparecieron los primeros dos nombres que podrían formar parte del plantel de famosos. Según lo indicado por Marina Calabró, puede haber presencia internacional en GH.

Gran Hermano, generación dorada. Foto: X

Gran Hermano 2026: los primeros dos famosos tentados para el reality

Durante su columna en Lape Club Social de América TV, dio las certezas que ya se conocen: “La edición 2026, desde febrero será con Santiago Del Moro, ya no hay dudas”. Además, se animó a nombrar a las dos figuras que están dentro de los deseos de la producción: Laura Bozzo y Andrea del Boca.

Por un lado, Bozzo puede ser una gran sorpresa. La conductora peruana tiene gran recorrido en medios y se destaca en su programa “Laura en América”. Una curiosidad de su historia es que estuvo en prisión domiciliaria, aunque la hizo en un canal de televisión. Calabró señaló que “ya estuvo en una especie de Gran Hermano” y será una debilidad para el conductor de GH.

Laura Bozzo, EFE

Andrea del Boca, por su parte, tiene una gran historia vinculada a las novelas argentinas. Luego de ser absuelta por el caso de Mamá Corazón, puede abrir una nueva etapa en su vida. La panelista explicó: “Primero se sacó una mochila de encima y segundo es una limpieza de imagen”. Incluso tiene un punto a favor: en distintas oportunidades se declaró fan del programa, por lo que sabría cómo moverse dentro de la casa más famosa del país.

Andrea del Boca Foto: NA

Semanas atrás, Santiago del Moro indicó que “todavía no hay nadie convocado, hay muchos nombres dando vueltas, pero nadie fijo. Yo tengo un par que me encantaría, pero hay que ver quién tiene ganas, porque es un formato donde te metés a vivir, básicamente”.

Los famosos serán invitados por la producción, mientras que el resto de los participantes deberán hacer el típico casting para formar parte de Gran Hermano.