Teatro en Argentina Foto: Collage generado por Canal 26

El Día Mundial del Teatro se celebra cada 27 de marzo en todo el mundo. Fue instituido en 1961 por el Instituto Internacional del Teatro (ITI), una organización vinculada a la UNESCO, con el propósito de destacar la “importancia del teatro como manifestación artística fundamental y como medio de comunicación entre los pueblos.

Esta fecha busca promover el teatro en todas sus formas y recordar su valor cultural, educativo y social. El teatro es un arte vivo que permite reflexionar sobre la realidad, expresar emociones y generar encuentros colectivos, por lo que el Día Mundial del Teatro invita a reconocer el trabajo de actores, actrices, dramaturgos, directores y de todas las personas que hacen posible una puesta en escena.

Día Mundial del Teatro Foto: Freepik

5 obras imperdibles en esta fecha

Alberdi, el musical

“Alberdi, el musical” cuenta la historia de Juan Bautista Alberdi, padre de la Constitución Nacional con su libro “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”. Suma a su historia el desarrollo del país, la disputa de unitarios y federales, el gobierno de Juan Manuel de Rosas y presenta una aparición estelar del padre de la patria, José de San Martín.

Alberdi, el musical Foto: Kevin Melgar Prensa

La obra de la que todos hablan fue declarada de interés cultural por Presidencia de la Nación, la Secretaría de Cultura de la Nación, el Senado de la Nación Argentina, la Legislatura Porteña y la provincia de Santa Fe. Además, cuenta con 7 nominaciones a los premios GEA Musical, incluyendo una a mejor musical y otra a mejor música original.

Annie

El musical más entrañable de Broadway desembarca en Buenos Aires con una producción de gran escala para contar la historia de la huerfanita Annie que, con su optimismo indomable, transforma la vida de un excéntrico millonario. Entre canciones icónicas y una historia que celebra a la familia elegida, la obra combina emoción, humor y una deslumbrante puesta.

Annie Foto: Prensa

Annie se estrenó en Argentina el 19 de marzo de 2026 en el Teatro Broadway de la Avenida Corrientes. Cuenta con la dirección de Mariano Demaría y la actuación estelar de Lizy Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo.

Escenas de la vida conyugal

Ricardo Darín es el protagonista de “Escenas de la vida conyugal” junto a Andrea Pietra y la dirección estelar de Norma Aleandro en una puesta en escena íntima y precisa que expone las luces y sombras del amor.

El Teatro Coliseo alberga este show de Ingmar Bergman realizado sobre su película del mismo nombre. El autor nos presenta a Juan y Mariana, sus dos protagonistas, relatando al público una secuencia de escenas que tiene que ver con la relación que mantienen durante su matrimonio y la que continuarán llevando aún después de haberse divorciado.

Escenas de la vida conyugal Foto: Prensa

La veracidad con que estas instancias están representadas hace imposible que el público asistente no se identifique por lo menos con algunas de las reacciones de sus personajes, que pueden resultar tanto divertidas como dramáticas, pero que siempre tienen que ver con el amor y la condición humana, que es en lo que reside el gran éxito de esta obra.

Company

Después de cuatro años, Fer Dente regresa como protagonista de un musical y lo hace con Company, la obra maestra de Stephen Sondheim que este verano desembarca en el Teatro El Nacional Sancor Seguros.

Con una big band en vivo, un elenco de primer nivel, la producción de Club Media y la dirección general del propio Dente, Company promete ser el estreno que marque la temporada teatral 2026.

La historia presenta a Bobby (Dente), un hombre encantador y carismático, el soltero más codiciado que al cumplir 35 años, se enfrenta a un dilema universal: ¿Estar solo está realmente tan bueno como parece?

Company Foto: Prensa

A través de canciones icónicas y situaciones tan actuales como la soledad, el miedo al compromiso y la importancia de los vínculos, Company ofrece un retrato ácido, ingenioso y profundamente humano de las relaciones modernas.

Rocky

Llega al teatro el éxito cinematográfico de Sylvester Stallone que conquistó al mundo. Nico Vázquez es Rocky y cuenta, más allá del boxeo, una historia de amor, resiliencia y superación. En el centro de la trama se encuentra Rocky Balboa, un boxeador de segunda categoría que, contra todo pronóstico, es seleccionado para enfrentarse al campeón mundial, Apolo Creed.

Rocky Foto: Prensa

En el camino hacia la pelea de su vida, Rocky encuentra en Adrian, una mujer tímida y reservada, ella será el amor que lo impulsa a enfrentar sus miedos y levantarse una y otra vez, sin importar cuántas veces caiga. La obra, basada en la película icónica, celebra el poder del amor y la capacidad humana de sobreponerse a las adversidades, recordándonos que la verdadera victoria está en no rendirse. Con una puesta en escena intensa y llena de emociones, esta adaptación promete ser una experiencia teatral inolvidable, capaz de inspirar a todos los que se sienten derrotados alguna vez.