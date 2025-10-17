Rompió el silencio: qué dijo el ex de Dai Fernández tras la confirmación del romance con Nico Vázquez

Gonzalo Gerber se expresó con firmeza tras la confirmación del romance de su expareja con el actor.

Nico Vázquez y Dai Fernández Foto: NA

El romance entre Nicolás Vázquez y Dai Fernández está dando mucho de que hablar. Aunque todos los protagonistas de esta historia ya habían dado su palabra, faltaba escuchar a Gonzalo Gerber, ex pareja de la actriz que interpreta a Adrian en la obra de teatro Rocky.

Desde Guadalajara, México, donde se encuentra de gira con Cazzu, el bailarín compartió un video tipo selfie y se refirió a los acontecimientos de las últimas semanas. “No suelo hacer mucho esto, hacer como una oratoria y hablar un poco de mí, pero quiero agradecer todas las palabras de aliento que me mandan”, expresó de manera breve.

Gonzalo Gerber, ex de Dai Fernández. Foto: Instagram @gonzalo.gerber

Luego cambió rápidamente de tema y se enfocó en su trabajo: “Contarles que estoy en Guadalajara, que hacemos un show hoy con Cazzu, así que prepárense porque el show continúa”. Finalmente, agregó: “Los quiero ver ahí, porque siempre está lindo verlos, y vení, claro”, sin dar mayores detalles sobre su vida privada.

Gonzalo Gerber, ex de Dai Fernández. Foto: Instagram @gonzalo.gerber

La palabra de Gimena Accardi

Por su parte, Gimena Accardi rompió el silencio y habló por primera vez tras la confirmación del romance de Nico Vázquez con su compañera de elenco, Dai Fernández. En diálogo con Yanina Latorre para Sálvese quien pueda (América), la actriz opinó sin filtros sobre su colega y también sobre la nueva relación.

“Dai es un amor, es una divina, es hermosa, es talentosa“, destacó. Sobre cómo habría surgido el vínculo, aclaró: ”Siempre fueron muy amigos. Entiendo que, obviamente, en la contención que ambos se estuvieron conteniendo, que te podés enamorar o sentir cosas y bien por ellos. Me alegra".

Acerca de las especulaciones sobre fechas y rumores de infidelidad, Accardi afirmó: “Entiendo que suceda y es lógico, pero no, nunca jamás sospeché y sé que es de ahora. Bueno, quiero creer que es de ahora“.

Gime Accardi habló sobre el romance de Nico Vázquez con Dai Fernández. Video: x AmericaTV.

Además, subrayó que lo que terminó con Nico fue el amor de pareja, pero que aún mantienen un profundo cariño por los años compartidos. “Yo lo adoro, lo voy a adorar toda mi vida. Siempre le voy a desear lo mejor, sea con Dai o con la que quiera. Y sí, el amor de pareja, por supuesto, se terminó, pero tenemos un vínculo hermoso en el cual charlamos, podemos comunicarnos”, aseguró.

“Nico es un ser humano adorable, es una hermosa persona. Yo pasé unos 18 años siendo una persona muy feliz, con un hombre que tuve al lado hermoso, brillante. Fuimos una pareja hermosa, sin dudas”, elogió Accardi.

Por último, prácticamente descartó una reconciliación y, ante la pregunta de Latorre sobre si se imagina almorzando un domingo con Vázquez y Dai, respondió: “No, tampoco la pavada. Sobre todo no teniendo hijos en común. Para qué vamos a seguir viviendo, no tiene sentido. Pero sí, buena onda y amor y siempre y cada vez que nos cruzamos”, concluyó.