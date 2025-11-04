Los nuevos mensajes de Juanita contra Marcelo Tinelli: “Yo crecí perdonando a mi papá”

La modelo denunció que recibió amenazas de muerte, además de que realizó publicaciones en sus redes sociales en los que cuestiona al conductor.

Marcelo Tinelli y su hija Juana. Foto: X

La familia de Marcelo Tinelli atraviesa un fuerte escándalo tras las misteriosas publicaciones de su hija Juana, quien denunció que recibió una amenaza de muerte. En este marco, la joven obtuvo un botón antipánico y se conocieron nuevos gestos en sus redes sociales, que marcan una fuerte pelea con su padre.

La cuenta de TikTok de la modelo da algunas pistas de lo ocurrido en su familia. Si bien ella no hizo publicaciones referidas al tema, republicó una serie de videos con mensajes sugerentes sobre el vínculo con el conductor.

Juanita Tinelli. Foto: Instagram @juanittinelli1

Algunos de los posteos que compartió en su cuenta llevaban leyendas como “Intentar vivir sin mi papá, aunque él esté con vida, es la lección de vida más difícil que me ha tocado aprender”.

En la misma línea, otro dice: “Cuando me critican por lo ingenua que puedo llegar a ser, pero yo crecí perdonando a mi papá, creyendo que cambiaría por mí”. Por último, parece destacar el rol de su madre, Paula Robles, en su vida: “Para el mundo tú eres mi madre, para mí eres mi mundo”.

Los mensajes de Juana Tinelli en sus redes sociales. Foto: TikTok

Cabe mencionar que Ángel De Brito aportó un dato más sobre la pelea entre Marcelo Tinelli y su hija Juana.

Mientras leían los posteos, el conductor indicó: “La primera frase es clave y muy fuerte. Juanita Tinelli se la dijo a su padre en persona en el medio de una discusión. Ella se la dijo con otros términos más ordinarios, acá está un poco más cuidado”.

Las críticas de Soledad Aquino contra Juana Tinelli

Soledad Aquino (primera esposa de Marcelo Tinelli y madre de sus hijas mayores, Candelaria y Micaela) decidió hablar públicamente sobre el tema.

La exesposa del conductor habló por teléfono con Intrusos, donde se desmarcó del conflicto y aseguró que no tiene relación con los aspectos económicos o familiares que rodean el caso. “Yo no tengo idea de nada, temas de plata, de acá de allá... No me mezclo. No me importa nada”, afirmó.

Soledad Aquino y Juanita Tinelli. Foto: Redes sociales.

En la entrevista, Aquino apuntó directamente contra Paula Robles, exbailarina y madre de los hijos menores de Tinelli, a quien responsabilizó de fomentar la exposición mediática del conflicto. “Yo creo como madre que alguien que arma tanto bardo social, no está bien. No corresponde exponer a sus hermanas que la aman. No está bueno”, señaló.

La empresaria también se mostró crítica respecto al accionar de Juana Tinelli, a quien calificó de “problemática” y sugirió que el conflicto responde a cuestiones familiares más profundas. “Acá la discordia es esta chiquita... Juanita es el problema. Juanita es problemática, pelea con todo el mundo. Compite con Cande. La imita, pone la cara igual que ella”, expresó.

En el tramo final de la charla, Aquino cuestionó la decisión de su exmarido de exponer la vida privada de su familia en televisión y puso en duda la veracidad de la denuncia de Juana. “No le creo la denuncia a Juanita. Para mí fue para llamar la atención del padre. Para mí nunca la amenazaron de muerte... No se puede joder con estas cosas. Es grave”, concluyó.