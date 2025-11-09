Ni Aruba ni las Maldivas: la isla paradisíaca que eligió Marcelo Tinelli para sus vacaciones en medio de la polémica

El conductor oriundo de Bolívar se encuentra envuelto en medio de una polémica y planea irse del país. Foto: Canal 26

La familia Tinelli vuelve a estar en el centro de la escena tras el descargo de Juanita, quien denunció haber recibido amenazas. A esto se suman los rumores sobre el futuro de Marcelo Tinelli, que estaría evaluando tomarse un descanso lejos del país. Según revelaron en Mujeres Argentina (El Trece), el conductor de 65 años habría elegido una isla paradisíaca como destino.

Tiempo atrás, Luis Ventura se refirió sin filtros al presente de Marcelo Tinelli y sorprendió con una fuerte revelación: según el periodista, las deudas del empresario televisivo rondarían los 30 millones de dólares. Una cifra impactante que despertó dudas sobre la verdadera situación económica del conductor.

Marcelo Tinelli y su hija Juana. Foto: X

A esto se suman los conflictos familiares que el conductor estaría atravesando, especialmente con su hija menor, Juanita Tinelli, con quien habría mantenido fuertes diferencias personales. A pesar de las tensiones, Marcelo Tinelli no habría perdido el optimismo ni las ganas de tomarse un merecido descanso.

La isla paradisíaca que eligió Marcelo Tinelli para tomarse un descaso

En ese sentido, el periodista Gustavo Méndez confirmó la noticia del viaje tanto en el ciclo televisivo como en sus redes sociales. “Marcelo Hugo Tinelli planea sus vacaciones en la isla francesa de Saint Barths”, escribió en su cuenta de X, dando a conocer el destino elegido por el empresario para despejar la mente.

Saint Barths, ubicada en el corazón del Caribe, es uno de los refugios más exclusivos del mundo. Con playas de arena blanca, hoteles de cinco estrellas y una vida nocturna reservada a las celebridades, la isla es el punto de descanso favorito de figuras como Beyoncé, Leonardo DiCaprio y Dua Lipa.

Saint Barths, la isla paradisíaca donde se va Marcelo Tinelli en medio de la polémica. Foto: Instagram @stbarthtourisme

Saint Barths es una pequeña isla francesa en el Caribe, famosa por su exclusividad, playas paradisíacas y ambiente de lujo. Es uno de los destinos más elegidos por celebridades, empresarios y figuras del espectáculo que buscan descansar lejos de los flashes, pero rodeados de confort y paisajes soñados.

Sus playas, como St. Jean, Shell Beach y Gouverneur, son de arena blanca y aguas turquesa, y combinan glamour con tranquilidad. Además, la isla ofrece hoteles boutique, gastronomía de alto nivel con influencia francesa y boutiques de marcas de lujo.

Por su elegancia y privacidad, Saint Barths es uno de los destinos favoritos de estrellas como Leonardo DiCaprio, Beyoncé, Jeff Bezos o Harry Styles, y también podría ser el refugio perfecto para una escapada de figuras como Marcelo Tinelli.