El inesperado momento que vivió Tini Stoessel en pleno show: el público comenzó a gritar en contra de Marcelo Tinelli

La artista cantó la canción Ángel y cuando terminó, el público comenzó a gritar en contra de Marcelo Tinelli. El video del momento que atravesó Tini en su show en Tecnópolis.

La cantante vivió un inesperado momento cuando el público gritó en contra de Tinelli. Foto: Captura de pantalla La Casa Streaming

Tini Stoessel vivió un inesperado momento en pleno show al cantar la canción Ángel. Al terminar, el público la aplaudió e inmediatamente comenzó a gritar en contra de Marcelo Tinelli por el trasfondo que tiene ese tema, ya que lo involucra al conductor y a Alejandro Stoessel, su padre.

La cantante de 28 años anunció una seguidilla de shows en Tecnópolis en el marco de tour “Futttura”. En la noche del sábado 8 de noviembre, se presentó frente a una multitud y hubo un detalle que causó todo tipo de reacciones.

Ni bien terminó de cantar Ángel, la gente abucheó a Marcelo Tinelli al grito “Tinelli hijo de p...”. A los pocos segundos, Tini tomó la palabra y dijo: “Amores, nunca es tarde para hablar. Nunca es tarde para darse las oportunidades que sean necesarias”.

El video del momento en que abuchearon a Tinelli en el show de Tini Stoessel

“Recuerden que siempre hay alguien al lado de ustedes que los quiere, que los quiere bien. En quien puedan confiar, le puedan dar la mano... para mí eso fue muy importante, entender a las personas que me rodeaban de volverlas a elegir, entender a quiénes no también, forma parte de la vida”, añadió. Luego continuó con la dinámica del show y procedió a cantar Buenos Aires.

El trasfondo de Ángel, la canción de Tini Stoessel que habla de Marcelo Tinelli

La canción Ángel se lanzó el 11 de abril de 2024 y forma parte de su álbum Un mechón de pelo. Surgió del conflicto legal y personal que vivió su padre, Alejandro Stoessel, y Marcelo Tinelli.

En 2008 se enfrentaron por los derechos de la serie Patito Feo y el fallo fue desfavorable para Stoessel. Según informes, lo llevó a reubicarse profesionalmente en Paraguay con su familia. En la letra de Ángel, Tini hace alusión directa a esa situación: habla de traición (“Judas dio el beso, ¿cómo lo desmientes?”) y de puertas cerradas en su carrera por ser hija de su padre (“La verdad es que ni siquiera me querían contratar por ser hija de él”).

Es una especie de desahogo artístico en el que Tini Stoessel expresó el impacto emocional de ese conflicto familiar/profesional, cómo vivió la sombra de ese litigio, el hecho de sentirse excluida o rechazada y su decisión de poner en palabras lo que estuvo latente. Independientemente del análisis musical, la canción resonó en el ambiente de la televisión y el espectáculo su trasfondo.