“La vida nos pide frenar”: Marcelo Tinelli anunció que deja su programa de streaming

Marcelo Tinelli no seguirá con su programa de streaming. Foto: Instagram.

Luego de varios días de ausencia en su programa de streaming, Marcelo Tinelli comunicó que finalmente levantará el ciclo para ocuparse exclusivamente de su familia.

“Quiero compartir con ustedes algo muy importante para mí. Como muchos saben, hay momentos en los que la vida nos pide frenar, escucharnos y estar donde realmente tenemos que estar”, comenzó escribiendo en Instagram.

Luego, el conductor especificó que en 2026 piensa en retomar el proyecto con todas las pilas: “Necesito ocuparme de temas familiares y personales que requieren mi presencia y toda mi atención”.

En otra parte del texto, el conductor contó cómo llegó a esa decisión de terminar con el programa: “Hablé con el equipo y no solo me entendieron con enorme generosidad, sino que juntos decidimos que el programa ‘Estamos de paso’ no siga emitiéndose. Agradezco profundamente a quienes nos acompañaron, a mis compañeros de toda la vida, a las nuevas personas que conocí”.

La isla paradisíaca que eligió Marcelo Tinelli para sus vacaciones en medio de la polémica

La familia Tinelli vuelve a estar en el centro de la escena tras el descargo de Juanita, quien denunció haber recibido amenazas. A esto se suman los rumores sobre el futuro de Marcelo Tinelli, que estaría evaluando tomarse un descanso lejos del país. Según revelaron en Mujeres Argentina (El Trece), el conductor de 65 años habría elegido una isla paradisíaca como destino.

El conductor oriundo de Bolívar se encuentra envuelto en medio de una polémica y planea irse del país. Foto: Canal 26

Tiempo atrás, Luis Ventura se refirió sin filtros al presente de Marcelo Tinelli y sorprendió con una fuerte revelación: según el periodista, las deudas del empresario televisivo rondarían los 30 millones de dólares. Una cifra impactante que despertó dudas sobre la verdadera situación económica del conductor.

A esto se suman los conflictos familiares que el conductor estaría atravesando, especialmente con su hija menor, Juanita Tinelli, con quien habría mantenido fuertes diferencias personales. A pesar de las tensiones, Marcelo Tinelli no habría perdido el optimismo ni las ganas de tomarse un merecido descanso.

Saint Barths, la isla paradisíaca donde se va Marcelo Tinelli en medio de la polémica. Foto: Instagram @stbarthtourisme

En ese sentido, el periodista Gustavo Méndez confirmó la noticia del viaje tanto en el ciclo televisivo como en sus redes sociales. “Marcelo Hugo Tinelli planea sus vacaciones en la isla francesa de Saint Barths”, escribió en su cuenta de X, dando a conocer el destino elegido por el empresario para despejar la mente.

Saint Barths, ubicada en el corazón del Caribe, es uno de los refugios más exclusivos del mundo. Con playas de arena blanca, hoteles de cinco estrellas y una vida nocturna reservada a las celebridades, la isla es el punto de descanso favorito de figuras como Beyoncé, Leonardo DiCaprio y Dua Lipa.