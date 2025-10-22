En contra de Wanda Nara: el particular apodo que le habrían puesto las mujeres de la Selección argentina

El apodo se filtró en las últimas horas. Hasta el momento la empresaria no se pronunció al respecto.

Wanda Nara. Foto: Instagram.

En medio de los rumores de que Wanda Nara le habría mandado mensajes a Enzo Fernández ignorando que está en pareja con Valentina Cervantes, se conoció que las esposas de la Selección argentina habrían apodado a la empresaria de una manera muy particular.

Según reveló Yanina Latorrre en Sálvese quien pueda, Cervantes no se mostró preocupada ante la insinuación de Wanda a su pareja y, si bien lo dejó pasar, no dudó en comentárselo a su círculo íntimo en el famoso grupo de chat con las “primeras damas” de la Selección.

En Pasó en América (América TV), Ailén Bechara dio a conocer el curioso apodo que las mujeres de la Selección le pusieron a Wanda tras su polémica actitud.

“Cada vez que hablamos de Wanda a mí me explota el teléfono. Todos quieren dar su punto de vista, opinar y contar”, comenzó la panelista.

“Lo que me están contando es que en uno de los últimos partidos que jugó la Selección acá, la ven a Wanda y automáticamente en el grupo de las mujeres de los jugadores pusieron ‘Tatiana a la vista’. Las administradoras del grupo son varias”, agregó.

No solo quedó allí, sino que en el grupo habrían pedido un “castigo” hacia Wanda, por insinuársele a la pareja de una de ellas: “Mandaron disimuladamente que nadie le diera pelota, que apliquen la ley de hielo”.

Valu Cervantes y Wanda Nara. Foto: Canal26.com

Guerra entre Wanda Nara y Valentina Cervantes por supuestos coqueteos hacia Enzo Fernández

En enero de 2023, cuando la Argentina todavía celebraba el título del Mundial. En esos días, Enzo Fernández y su familia decidieron pasar unos días en un conocido country de zona norte, mientras Wanda Nara también disfrutaba del verano en el mismo lugar.

Una tarde, el futbolista salió a caminar, según revelaron en A la Tarde en América TV, en ese momento Wanda lo habría visto desde lejos, tomó su celular y —según la información que circula— le escribió por Instagram: “Te vi caminando por el barrio. Si querés, escribime”, habría sido el mensaje que la conductora le envió al jugador.

Valentina Cervantes en MasterChef. Foto: Telefe.

La historia, que hasta ahora se mantenía en rumores, generó repercusiones inmediatas en el entorno del futbolista y de su pareja. En SQP, Valentina Cervantes, la pareja de Enzo, respondió con tranquilidad ante las cámaras: “No hay ningún problema con Wanda”.

Cuando le mencionaron el presunto mensaje, fue tajante: “Que yo sepa no he visto ningún mensaje. A mí Enzo nunca me habló de nada. Ni le pregunté. Mira si me voy a molestar por una boludez”.

También descartó cualquier enfrentamiento con la empresaria: “Yo me siento muy cómoda, soy súper transparente. Me caen muy bien todos. No tengo ningún problema con ella”.

Valentina Cervantes y Enzo Fernández. Foto: redes sociales

Aunque Cervantes intentó desdramatizar la situación, desde la producción de MasterChef aseguran que no hay buena relación entre ambas. “Ella no se banca a Wanda, habla mal de ella. Aceptó estar en el programa porque le conviene, pero la tensión se nota”, comentó Majo Martino.

Según los panelistas, Enzo Fernández nunca respondió el mensaje, aunque el episodio fue tema de conversación en el grupo de parejas de futbolistas. “Wanda tiró el mensaje para ver si picaba, pero Enzo no contestó”, sostuvieron. Algunos incluso afirmaron que los jugadores prefieren mantener distancia de la empresaria: “Le huyen todos porque saben que después termina siendo un escándalo mediático”.