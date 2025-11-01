Premios Ídolo 2025: categoría por categoría, todos los ganadores de la gran noche de los influencers

Desde el majestuoso Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro, el evento reconoció el trabajo, la creatividad y la conexión con el público de los influencers, streamers y artistas digitales que marcan tendencia en las redes sociales.
sábado, 1 de noviembre de 2025, 11:58
Ganadores Premios Ídolo 2025.
Ganadores Premios Ídolo 2025. Foto: Telefe.

El universo digital argentino celebró su noche más destacada con la segunda edición de los Premios Ídolo 2025, una gala que reunió a los creadores de contenido, streamers e influencers más influyentes del país.

Desde el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro, el evento reconoció la creatividad, la innovación y el poder de conexión que las figuras digitales construyeron con sus comunidades en los últimos años.

Premios Ídolo 2025. Foto: YouTube / Premios Ídolo Argentina.

La ceremonia, conducida por Zaira Nara y Grego Roselló, fue transmitida en vivo por Telefe y Streams Telefe, y dio inicio a las 22.30 horas. Durante la alfombra dorada, desfilaron reconocidas personalidades del entorno digital, entre ellas Coscu, Tuli Acosta, Michelle Masson, Dulceida, Juli Savioli, Yami Safdie y Olivia Wald, quienes aportaron glamour y estilo al comienzo de la velada.

Esta segunda edición amplió sus categorías a 25 ternas, reflejando la diversidad del ecosistema digital argentino. Desde la moda y la música hasta el contenido educativo y el entretenimiento, los Premios Ídolo consolidaron su rol como plataforma de reconocimiento al talento emergente y consagrado.

Roze ganó el Premio Ídolo en la categoría "Canción más viral". Foto: Facebook / Premios Ídolo Argentina.

El momento más esperado de la noche fue la coronación de Mernosketti —el dúo formado por Mernuel y Bauleti— como Creador Digital del Año, el galardón más importante del evento. Los jóvenes, visiblemente emocionados, agradecieron al público y a su comunidad por el apoyo constante.

Mernosketti se consagró como Creador digital del año en los Premios Ídolo 2025. Foto: Instagram / premiosidoloargentina.

“Veníamos de perder cuatro seguidos, estamos acostumbrados a perder. Ganar siempre se celebra, y queremos agradecer a nuestra comunidad. Este año nos cambió la vida. Pasamos de no saber qué hacer con nuestro futuro a encontrar algo que nos apasiona”, expresaron al recibir la estatuilla.

Todos los ganadores de los Premios Ídolo 2025

Además del reconocimiento principal, la gala distinguió a las siguientes figuras y proyectos en cada categoría:

Humor y Entretenimiento

  • Momi Giardina (Ganadora).
  • Martín Garabal.
  • Martín Dardik.
  • Lucho Mellera.
  • Pelao Khe.

Ídolo musical

  • La T y la M.
  • Yami Safdie.
  • Ángela Torres (Ganadora).
  • Emanero.

Actualidad

  • Beltrán Briones (Ganador).
  • Ahorrando con Cami.
  • Mujer Financiera.
  • Mai Pistiner.
  • Lara López Calvo.

Momento más viral

  • Conicet: Estrella de mar.
  • Pollo Álvarez con De Paul (Ganador).
  • Paren La Mano: Bailando Todos.
  • Alonso Spiderman.
  • Tapados De Laburo: Oreo Mortedor.
  • Mernosketti y ‘Tu jardín con enanitos’.
  • Domi Faena le pone aceite de oliva al auto.
  • AYSA y Joaquín Levinton.
  • Spreen debutando en fútbol argentino.
  • Canción Diego Castro: La Totona.
  • BRG Talent by Brunenger: Pedo Beatbox.

Gastronomía

  • Inutilísimas
  • Las recetas de Simón (Ganador).
  • Paulina Cocina.
  • Gastón Soffritti.
  • Mon Petit Glouton.

Canción más viral

  • Si un día estás sola - Crossover #7 Big One, Emanero, V. Merlo.
  • En otra Vida - Yami Safdie, Lasso.
  • Hasta la luna - Bauti Mascia, The la planta, Q´Lokura, Meri Deal, Marama.
  • Favorita - Ángela Torres.
  • Tu jardín con enanitos - Roze, Max Carra, Valen, Ramky en los controles (Ganador).

Streamer

  • Luquita Rodríguez.
  • Coker.
  • Davo Xeneize (Ganador).
  • Mernuel (Mernosketti).

Beauty

  • Cande Copello.
  • Sofi Gonet.
  • Joaco Vázquez.
  • Tuli Acosta.
  • Dadatina (Ganadora).

Podcast

  • La fábrica podcast
  • Sofi Carmona (Hablando de algo con alguien)
  • La fórmula podcast (Mili Hadad)
  • Futuro en construcción (Santiago Bilinkis)
  • Ferné con Grego (Ganador)

Contenido creativo

  • Fran Gómez.
  • Julieta Coria.
  • Juli Savioli (Ganadora).
  • Marti Benza.
  • Fermín Bo.

Sports

  • Juli Puente.
  • Lucas Ortega.
  • El Rufián.
  • Cata Guimarey.
  • Tomás Mazza (Ganador).

Lifestyle

  • Michelle Masson (Ganadora).
  • Stephie Demner.
  • Zaira Nara.
  • Lizardo Ponce.
  • Santi Talledo.

Ídolo al volante

  • Dino Di Palma (Ganador).
  • Barcatini.
  • Aixa Franke.
  • Martín Gallego.

Ídolo celebrity

  • Evangelina Anderson.
  • Nico Vázquez.
  • Wanda Nara (Ganadora).
  • Paula Chaves.
  • Eugenia Suárez.

Health

  • Laura Romano.
  • Soy mamá y pediatra.
  • Dr. La Rosa (Ganador).
  • Sofi Calvo.

Ídolo futbolero

  • Gastón Edul (Ganador).
  • Davo Xeneize.
  • Sofi Martínez.
  • Jero Freixas.
  • Pollo Álvarez.

Moda

  • Delfi Ferro.
  • Zuzu Coudeu.
  • Sofi Gonet (Ganadora).
  • Papryka.

Youtuber

  • Angie Velasco.
  • Matías Bottero (Ganador).
  • Ian Lucas.
  • Bri Domínguez.

Revelación

  • Cris Vanadía.
  • Juli Manzotti.
  • Marcos Giles (Ganador).
  • Fede Popgold.
  • Mernuel (Mernosketti).

Viajes

  • Pasaje en mano (Ganadora).
  • Tupi Saravia.
  • Drea León.
  • Modo Turista.

Experiencias gastronómicas y/o culturales

  • La chica del brunch (Ganadora).
  • Buenosaires.Ar.
  • Turista en Buenos Aires.
  • Buenos paladaires.

Cultura, ciencia y tecno

  • Fer Carolei (Ganadora).
  • La Joya Agro.
  • Almendra Veiga.
  • Celeste Giardinelli.

Tik Toker

  • Mar Cosca.
  • Santi Ravier.
  • Juli Castro (Ganadora).
  • Mati Spano.
  • More Andrade.

Streamer más viral

  • Martín Cirio (Ganador).
  • Momo.
  • Davo Xeneize.
  • Mernuel (Mernosketti).

Emergente

  • Agus García.
  • Titi Tcherkaski.
  • Tobi Juárez.
  • Facturita.
  • El gordo y el flako.
  • Daniela Clara.
  • Luchi Patrone.
  • Teo D’elía (Ganador).
  • Agos Palazzolo.
  • Agustina Provenzani.

Emprendimiento

  • Yerba Cósmico by Sam Trottier y Hernan Regiardo (Ganador).
  • Almendra by Cande Molfese.
  • Diabla by Delfi Ferro.
  • Polenta by Nacho Elizalde.

Creador digital del año

  • Mernosketti (Mernuel, Moski y Bauletti).