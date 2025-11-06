María Becerra detalló los cuidados exclusivos que le brinda a sus 7 perros y reveló que “van en avión privado”

La Nena de Argentina dejó en claro que no escatima cuando se trata del bienestar de sus perros y reveló todos los cuidados que les brinda.

María Becerra junto a sus perros. Foto: Instagram.

María Becerra es una de las cantantes que más promueve la adopción de los animales y el bienestar de sus 7 perros adoptados generó interés en el público en general. En ese sentido, en una entrevista que brindó antes de sus conciertos en el estadio River el próximo diciembre, La Nena de Argentina contó cómo cuida de sus mascotas y consideró el uso de un avión privado para garantizar su comodidad en caso de viajar.

En diálogo con un programa español, María contó cuántos perros viven con ella y su pareja, J Rei. Al principio aclaró que vivía con 12 gatos, pero que ahora solo tiene 4 porque el resto fueron adoptados. Respecto a la cantidad de perros, contó que son 7 y se llaman Pistón, Tita, Turbo, Mecha, Gilda, Selena y Dalila.

María Becerra habló sobre sus animales. Video: Imagin.

“Invierto bastante dinero, bastante, porque son mi adoración. Son mi vida. Ahora que yo estoy acá, ellos están en una guardería donde hacen actividades, los meten en una pileta, los bañan, los peinan, les dan asistencia veterinaria, les dan su comida en tiempo y horario. Todo”, reveló la cantante en su visita a El podcast de final de mes. “La locura por el bebé”, añadió.

Luego remarcó la importancia de la alimentación y contó que elige una empresa para que le prepare las viandas a sus animales, que incluyen vísceras, proteínas magras y carbohidratos, con el objetivo de evitar problemas de salud como cálculos renales. “Invierto mucho en su comida, porque me interesa que vivan y que no le agarren piedras en los riñones. No les doy la típica comida, le pago a una empresa que cocina comida con el porcentaje que tienen que tener de vísceras, de proteínas magra y de carbohidratos”, remarcó.

Respecto a sus viajes, la artista contó que no escatima recursos y que si tuviera que viajar en avión con sus perros, elegiría uno privado. “Obvio, no los voy a mandar atrás del avión. Que me pasen frío, que me lloren y que no esté mamá ahí”, remarcó. Sin embargo, aclaró que, por el momento, ni ella ni sus perros viajaron en avión privado, pero que si tendría que hacerlo por alguna excepción importante, lo haría sin problema.