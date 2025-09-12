María Becerra y un tenso momento en España: tuvo que interrumpir un show por un problema en el público

La cantante se presentó ante una multitud en Valladolid, aunque tuvo un percance que la llevó a frenar el recital por unos minutos.

María Becerra. Foto: Instagram María Becerra

María Becerra se encuentra de gira por España, en el marco de su exitoso regreso a los escenarios. Sin embargo, tuvo una interrupción inesperada en el show que brindó este jueves en Valladolid, en la Plaza Mayor.

Más allá del espectacular marco y la destacada presentación de la cantante, se vivió un tenso momento que reportó el periodista Juan Etchegoyen.

María Becerra. Foto: Instagram.

En medio del show, hubo que detener la actividad de inmediato por un problema médico en el público. Más allá de lo reportado por Etchegoyen en un primer momento, quien mencionó que una persona había sufrido “un infarto”, luego se conoció que en realidad fue una baja de azúcar seguida de un desmayo.

En el video compartido por el periodista, se puede oír a María Becerra mencionando: “Me dicen por cucaracha que le están avisando a los paramédicos”, mientras el show estaba detenido.

María Becerra tuvo que interrumpir su show en Valladolid por unos minutos. Video: X JuanEtchegoyen.

“Me llamó el equipo de prensa de María Becerra para aclararme que no hubo ningún caso de infarto. Eso pasó en un teatro cercano al recital. Lo único que ocurrió fue que alguien del público tuvo una bajada de azúcar, lo atendieron enseguida y está bien”, explicó minutos después el Juan Etchegoyen en sus redes sociales.

Más allá del momento de tensión que se puede haber generado en el público, la cantante argentina brindó otra gran presentación que se llevó muchos elogios.

La artista compartió en su cuenta de Instagram una historia en la que se observa la multitud que dijo presente para disfrutar de sus canciones. “Increíble”, agregó en sus redes sociales.

María Becerra se presentó en Valladolid, España. Video: Instagram

Según las crónicas de las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, el evento en el que se presentó “La Nena de Argentina”, hubo una convocatoria de 25.000 personas en España.

La gira de María Becerra por España sigue con tres presentaciones en los próximos días. Este sábado 13 de septiembre se presenta en Madrid, en el Coca Cola Music Experience, el domingo 14 en Aranda de Duero y se despedirá el 19 en Guadalajara, en el marco de las Fiestas de Azuqueca de Henares.