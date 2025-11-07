Fito Páez anunció un recital para 2026: precio de las entradas y fecha de cuándo toca

Fito Páez lanzó una nueva fecha y se presentará en el Arena de Villa Crespo para 2026. Cuándo es y el precio de las entradas para ver a uno de los históricos del rock nacional.

El músico se presentará el 19 de marzo de 2026 en el Arena de Villa Crespo Foto: Prensa Fito Páez

Fito Páez anunció un nuevo recital de cara a 2026: será el 19 de marzo en el Arena de Villa Crespo. El consagrado artista se presentará en el marco del tour “Sale El Sol” y ya están las entradas disponibles a la venta para el espectáculo de uno de los históricos del rock nacional.

El tour marca el inicio de una etapa completamente nueva en la vida artística de Fito: un espectáculo concebido desde cero, con versiones inéditas de sus grandes canciones y una selección de temas pensada con precisión artesanal.

Luego de un año consagratorio con “Páez Tecknicolor” —la gira que recorrió España, Perú, Colombia y que cerrará en noviembre con presentaciones en Estados Unidos—, el artista se embarca ahora en un proyecto distinto, diseñado como una experiencia única, donde cada arreglo, cada sonido y cada detalle escénico fueron elegidos con la minuciosidad de quien conoce profundamente su propio universo.

El músico prepara el tour "Sale El Sol". Foto: Prensa Fito Páez

Recital de Fito Páez en marzo 2026: precio de las entradas

El show será el próximo 19 de marzo de 2026 y las entradas ya están disponibles para la venta a través del sitio oficial del Arena de Villa Crespo. Los precios son los siguientes:

Campo sentado

Sector F, G, H y J: $120.000

Sector K, L, M, y N: $90.000

Platea Baja

102, 103 y 104: $120.000

105, 106 y 107: $80.000

108, 109, 110, 111 y 112: $95.000

113, 114 y 115: $80.000

116, 117 y 118: $115.000

Platea Alta