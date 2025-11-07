Fito Páez anunció un recital para 2026: precio de las entradas y fecha de cuándo toca
Fito Páez anunció un nuevo recital de cara a 2026: será el 19 de marzo en el Arena de Villa Crespo. El consagrado artista se presentará en el marco del tour “Sale El Sol” y ya están las entradas disponibles a la venta para el espectáculo de uno de los históricos del rock nacional.
El tour marca el inicio de una etapa completamente nueva en la vida artística de Fito: un espectáculo concebido desde cero, con versiones inéditas de sus grandes canciones y una selección de temas pensada con precisión artesanal.
Luego de un año consagratorio con “Páez Tecknicolor” —la gira que recorrió España, Perú, Colombia y que cerrará en noviembre con presentaciones en Estados Unidos—, el artista se embarca ahora en un proyecto distinto, diseñado como una experiencia única, donde cada arreglo, cada sonido y cada detalle escénico fueron elegidos con la minuciosidad de quien conoce profundamente su propio universo.
Recital de Fito Páez en marzo 2026: precio de las entradas
El show será el próximo 19 de marzo de 2026 y las entradas ya están disponibles para la venta a través del sitio oficial del Arena de Villa Crespo. Los precios son los siguientes:
Campo sentado
- Sector F, G, H y J: $120.000
- Sector K, L, M, y N: $90.000
Platea Baja
- 102, 103 y 104: $120.000
- 105, 106 y 107: $80.000
- 108, 109, 110, 111 y 112: $95.000
- 113, 114 y 115: $80.000
- 116, 117 y 118: $115.000
Platea Alta
- De 301 a 305: $70.000
- De 306 a 312: $55.000
- De 313 a 317: $70.000