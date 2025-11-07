Fito Páez anunció un recital para 2026: precio de las entradas y fecha de cuándo toca

Fito Páez lanzó una nueva fecha y se presentará en el Arena de Villa Crespo para 2026. Cuándo es y el precio de las entradas para ver a uno de los históricos del rock nacional.
viernes, 7 de noviembre de 2025, 21:13
El músico se presentará el 19 de marzo de 2026 en el Arena de Villa Crespo
El músico se presentará el 19 de marzo de 2026 en el Arena de Villa Crespo Foto: Prensa Fito Páez

Fito Páez anunció un nuevo recital de cara a 2026: será el 19 de marzo en el Arena de Villa Crespo. El consagrado artista se presentará en el marco del tour “Sale El Sol” y ya están las entradas disponibles a la venta para el espectáculo de uno de los históricos del rock nacional.

El tour marca el inicio de una etapa completamente nueva en la vida artística de Fito: un espectáculo concebido desde cero, con versiones inéditas de sus grandes canciones y una selección de temas pensada con precisión artesanal.

Luego de un año consagratorio con “Páez Tecknicolor” —la gira que recorrió España, Perú, Colombia y que cerrará en noviembre con presentaciones en Estados Unidos—, el artista se embarca ahora en un proyecto distinto, diseñado como una experiencia única, donde cada arreglo, cada sonido y cada detalle escénico fueron elegidos con la minuciosidad de quien conoce profundamente su propio universo.

Recital de Fito Páez
El músico prepara el tour "Sale El Sol". Foto: Prensa Fito Páez

Recital de Fito Páez en marzo 2026: precio de las entradas

El show será el próximo 19 de marzo de 2026 y las entradas ya están disponibles para la venta a través del sitio oficial del Arena de Villa Crespo. Los precios son los siguientes:

Campo sentado

  • Sector F, G, H y J: $120.000
  • Sector K, L, M, y N: $90.000

Platea Baja

  • 102, 103 y 104: $120.000
  • 105, 106 y 107: $80.000
  • 108, 109, 110, 111 y 112: $95.000
  • 113, 114 y 115: $80.000
  • 116, 117 y 118: $115.000

Platea Alta

  • De 301 a 305: $70.000
  • De 306 a 312: $55.000
  • De 313 a 317: $70.000