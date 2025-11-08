Para ver este fin de semana: la película europea que sorprende en Prime Video con 90 minutos de pura adrenalina

Con persecuciones espectaculares y un ritmo que no da respiro, esta producción francesa se impone entre las más vistas de Amazon Prime Video. Ideal para los fanáticos del cine de acción, combina intensidad, velocidad y una historia atrapante que mantiene la tensión de principio a fin.

Carjackers, película de Prime Video. Foto: Prime Video.

El catálogo de Prime Video continúa sorprendiendo a sus suscriptores con producciones internacionales que logran destacarse entre los grandes estrenos de Hollywood. En esta ocasión, una película francesa conquistó a los espectadores gracias a su impecable dirección, secuencias de persecución al estilo clásico y una narrativa ágil que no concede pausas.

Con apenas 90 minutos de duración, se convierte en la opción perfecta para disfrutar de una dosis concentrada de adrenalina durante el fin de semana. “Criminales de lujo”, o “Carjackers”, por su nombre original, ofrece una interesante propuesta para aquellos que disfrutan de la adrenalina en la pantalla. Está dirigida por Kamel Guemra, en el marco de su debut en dicho rol.

Algunos nombres que aparecen en el elenco son los de Zoé Marchal, Franck Gastambide, Alassane Diong, Mylène Jampanoï, Alix Bénézech, Hafid F. Benamar y Jonathan Demurger. Esta película acerca una clara dosis de acción, además de tensión, disparos y hasta muestras de camaradería.

De qué trata “Criminales de lujo” (Carjackers), la película que destaca en Prime Video

El film que se encuentra disponible en Prime Video sigue la historia de cuatro personas que se dedican a robar aprovechando sus trabajos, que utilizan como pantalla. Nora, Zoé, Steve y Prestance se desempeñan en hoteles de lujo como valet parking, azafatas y camareros, que les sirve para obtener información de sus ataques.

Carjackers, película de Prime Video. Foto: Prime Video.

Bajo el nombre de “Carjackers”, utilizan su hora de almuerzo para identificar y robar a personas adineradas que salieron de los hoteles en los que trabajan. Su gran habilidad está en hacerlo a gran velocidad, para volver a trabajar en su horario habitual y no despertar sospechas para la policía.

Sin embargo, las acciones de estos malhechores se ven en riesgo por la aparición de Elias, un poderoso sicario que fue contratado por la directora de uno de los hoteles. La búsqueda de este hombre se interpone con sus trabajos y las persecuciones cada vez toman más violencia.

Carjackers, película de Prime Video. Foto: Prime Video.

Como si fuera poco, esta banda de ladrones planea su último y más poderoso golpe, algo que podría verse afectado por la investigación en su contra. Ideal para los amantes del cine de acción, este film se consolida como una de las apuestas más intensas del catálogo de Prime Video.