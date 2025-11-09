Su otra faceta: el nuevo k-drama de Prime Video protagonizado por el actor de “El juego del calamar”

Lee Jung-jae mostró una nueva faceta actoral en una reciente serie de comedia romántica que llegó hace poco al streaming. Mirá el tráiler.

Para los fanáticos de las series coreanas, la plataforma de Prime Video sumó una nueva comedia romántica protagonizada por el actor Lee Jung-jae de “El Juego del calamar”, quien eligió mostrar su otra faceta.

Se trata de “Nice Not To Meet You” (o “Encantado de no conocerte”, en español), una serie que cuenta con la dirección de Kim Ga-Ram y un guion de Jung Yeo-rang y que ya está disponible en el streaming para atraer a los usuarios con su gran historia llena de giros inesperados.

De qué trata “Nice Not To Meet You”

“Lim Hyeon-jun, un actor olvidado, es catapultado a la fama. Sueña con ser un actor dramático, pero está encasillado en roles de detectives. Wi Jeong-sin es una periodista política forzada a cubrir la sección Espectáculos. Al principio, se llevan mal, pero Jeong-sin se vuelve fanática tras ver ‘Buen detective Kang Pil-gu’. En esta comedia, un romance florece de una rivalidad atípica”, es la sinopsis oficial de Prime Video.

La serie sigue a Lim Hyeon-jun, una superestrella de acción muy querida en su país, conocido por interpretar al mismo policía durante cinco temporadas en la franquicia ficticia “Good Detective Kang Pil-gu”. A pesar de su éxito, Hyeon-jun está cansado de que lo encasillen como héroe: busca un papel más profundo, que le permita mostrarse vulnerable, sentir y llorar.

En ese camino aparece Wi Jeong-sin, una feroz periodista política, la más joven en recibir un prestigioso premio. Obsesionada con la justicia, se convierte en un personaje clave que desafiará las expectativas del actor.

Elenco de la serie

Lee Jung-jae

Ji-Yeon Lim

Kim Ji-hoon

Seo Ji-hye

Choi Gwi-hwa

Ganó 7 estatuillas en los Martín Fierro: la película nacional con Lali, Leo Sbaraglia y Julieta Zylberberg que no te podés perder en Prime Video

Prime Video es una de las plataformas que apuesta por el contenido nacional y en esta oportunidad se destaca la película “Puan”, una comedia protagonizada por Marcelo Subiotto, Leonardo Sbaraglia y Julieta Zylberberg.

En octubre 2024, cuando se realizó la primera edición de los Martín Fierro de Cine y Series en la Usina del Arte, en la Boca, el filme nacional, desarrollado en la UBA, se llevó 7 estatuillas, entre ellas por: mejor guión, actor protagónico de comedia, dirección, actor reparto de comedia y mejor película.

“Cuando Marcelo Peña finalmente está a punto de ser nombrado jefe del Departamento de Filosofía, el famoso y seductor profesor Sujarchuk regresa de Europa para reclamar el puesto para sí”, es la sinopsis oficial de la película.

El filme sigue a Marcelo, un profesor de Filosofía Política que es un apasionado en la materia. El conflicto se desarrolla cuando su jefe de cátedra y mentor fallece, dejando el puesto libre. En ese momento aparece Rafael, su principal rival carismático que llega con muchas ideas europeas.

La trama principal muestra la lucha de egos entre ambos, pero sobre todo cómo esta competencia desestabiliza la vida de Marcelo.