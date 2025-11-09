Ya tienen fecha: Tini Stoessel y Rodrigo De Paul fijaron día para su tan esperado compromiso

El anuncio se da en medio de agendas muy cargadas para ambos. Cuándo es la fecha oficial.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Foto: X @juancbarrios

La reconciliación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no solo reavivó rumores de casamiento, sino que ahora se convirtió en realidad. La cantante y el futbolista habrían pactado fecha para modesta ceremonia civil para principios de diciembre.

Según informó Para Ti, Tini y Rodrigo planean dar el sí antes de que termine el año. El anuncio llega en un momento de agendas intensas para ambos, ya que De Paul alterna su vida entre Miami, donde juega para el Inter Miami, y Buenos Aires, mientras que Tini sigue con “Futttura Tour”.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya no se esconden. Foto: redes sociales.

Durante semanas comenzaron versiones que iban desde un casamiento el 18 de diciembre hasta posibles festejos recién en 2026. Sin embargo, quedó marcado el próximo 5 de diciembre como el día en que firmarán en el Registro Civil, formalizando así su compromiso.

La boda civil será íntima y reservada, sin prensa ni invitados masivos, rodeados únicamente por su círculo más cercano. Después de más de tres años de relación tan mediática como intensa, ambos priorizan la privacidad y la calma para este paso tan importante.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Foto: Instagram/tinistoessel.

En cuanto al festejo, la pareja planea posponerla hasta diciembre de 2026, cuando los compromisos de él en el Inter Miami y la agenda artística de ella lo permitan, y puedan organizar una fiesta a lo grande.

Actualmente, la pareja divide su vida entre Miami y el norte del Gran Buenos Aires, donde construyen una mansión que será su hogar cuando regresen al país. Mientras tanto, disfrutan de un presente pleno.