La inesperada reacción de la China Suárez en un posteo de Rocío Pardo con su hija Rufina Cabré

La actriz dejó en evidencia la buena relación que mantiene con la actual pareja de su ex, Nicolás Cabré, y dejó un comentario que sorprendió a todos.

China Suárez y Rocío Pardo. Foto: Instagram.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo están a punto de casarse en Córdoba y Rufina Cabré, la hija del actor y de la China Suárez, es una de las que más disfruta la cuenta regresiva que termina el 5 de diciembre.

La niña estuvo presente en la prueba de vestido de novia de Rocío y en el video se podía notar que fue una jornada llena de emoción y que tuvo una reacción inesperada por parte de la actriz en redes.

La relación entre Rocío Pardo y Rufina Cabré. Video: Instagram.

“Un día muy especial, con personas que amo”, escribió Pardo en el posteo junto a un video mostrando su vestido de novia y que estaba acompañada por la niña y su hermana. En ese posteo quedó en evidencia la buena relación que tiene con la China, quien comentó: “Gracias por ser tan buena con Rufi siempre”.

El tierno comentario de la China Suárez. Foto: Instagram.

Como era de esperarse, el comentario recibió cientos de likes y comentarios por parte de los usuarios, remarcando la buena onda entre la actriz y Rocío.

La China Suárez y Mauro Icardi llegaron a la Argentina: el pedido especial de Wanda Nara

Mauro Icardi acompañó a la China Suárez a la Argentina para la presentación de su serie “Hija del Fuego”. Pero además, quiere aprovechar su estadía en el país para pasar tiempo con sus hijas, a quienes no ve desde hace más de 150 días.

Por su parte, Wanda Nara accedió a que eso suceda, pero puso sus condiciones. Hizo un pedido a la Justicia para las nenas no falten al colegio ni a sus actividades extracurriculares, pero además volvió a exigir que no pasen tiempo con la China Suárez, ya que las niñas no querrían ver a la pareja de su padre.

Wanda Nara y la China Suárez. Foto: Instagram.

El documento pide “que se le indique dónde estará Mauro Icardi con sus hijas, por cuánto tiempo y con quién” y “que se atienda la voluntad que las niñas expresaron ante la Licenciada Fernanda Matera y que la visita de su padre sea sin la presencia de terceras personas, consignando especialmente la posibilidad de que la pareja del señor Icardi y sus hijos puedan participar del encuentro”.

El abogado de Wanda, Nicolás Payarola, pide que si no se cumplen las condiciones, Icardi pague una multa de 100 millones de pesos. Sin embargo, aún no fue aprobada esta medida cautelar y las abogadas del jugador del Galatasaray están respondiendo al escrito para que Wanda no se pueda salir con la suya.