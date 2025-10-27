“Nadie puede separar lo que mi corazón siente por vos”: el conmovedor saludo de Mauro Icardi a su hija Isabella por su cumpleaños

El jugador de fútbol utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje a su pequeña hija, a quien no ve desde hace meses. Qué dice la carta.

Mauro Icardi e Isabella Icardi. Foto: Instagram.

Luego de la gran fiesta que Wanda Nara le organizó a su hija Isabella por su cumpleaños, Mauro Icardi utilizó sus redes para mandarle un cálido saludo a la pequeña, a quien no ve desde hace meses.

En el posteo, el futbolista lamentó la distancia que lo separa de sus hijas y deseó un pronto reencuentro en familia. “Feliz Cumple Isi. Hoy, 27 de octubre, cumple años mi pequeña gran Princesa. 9 años de amor puro, de risas, de abrazos que hoy extraño más que nunca”, escribió Icardi junto a una foto con la figura de un hombre con su hija.

El posteo de Mauro Icardi por el cumpleaños de su hija Isabella. Foto: Instagram.

Luego se lamentó por estar lejos de Isabella: “Aunque la vida nos tenga lejos, nada ni nadie puede separar lo que mi corazón siente por vos ‘Pepita’”, agregó.

“Papá siempre va a estar, en cada pensamiento, en cada sueño, en cada latido. Y pronto, muy pronto, ese abrazo que tanto esperamos volverá a ser real y más fuerte que nunca. Te Amo con todo mi corazón”, lanzó el futbolista.

Mauro Icardi e Isabella Icardi. Foto: Instagram.

Wanda Nara habló sobre la posibilidad de llevarse bien con Mauro Icardi

La relación entre Wanda Nara y Maxi López dio un giro inesperado, dejando atrás todas las disputas y conflictos luego de su separación. Frente a esto, la conductora se esperanzó sobre la posibilidad de que, algún día, pueda también tener buen vínculo con Mauro Icardi.

En cuanto a la posibilidad de reparar la situación con Mauro Icardi a casi un año de su escandalosa separación, Wanda lo comparó con su ex y fue clara: “Maxi nos dijo que él prefiere que ya sabés quién... (Icardi) no tenga vínculo con sus hijos. Yo siempre soy de unir. De hecho, han hecho una merienda todos juntos hace un tiempo atrás y Maxi estaba en contra”.

Wanda Nara y Mauro Icardi. Foto: NA.

“Trato de unir. Después son los chicos los que dicen: ‘Sí, no, quiero, no quiero’, y hay que escucharlos. Si los escucharas hablar, mis hijos tienen un carácter que son peor que yo, todos, desde la más chiquitita, que es la más tremenda, hasta la más grande. Entonces, hay que escuchar a los chicos y son sus tiempos y cada uno maneja sus tiempos como puede”, resaltó Wanda.

Por último, la conductora de Masterchef aseguró que, así como hoy tiene buen trato con Maxi López, espera que algún día pueda volver a conciliar y hacer las paces con el jugador de fútbol y padre de sus hijas Francesca e Isabella, ya que prefiere mantener las cosas en armonía, sobre todo por la familia que supieron formar.