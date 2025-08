Opens in new window

Nicolás Cabré confirmó que Rufina va a vivir en Turquía con la China Suárez: “Esta decisión que es de ella”

El actor decidió despejar los rumores sobre dónde vivirá su hija con la actriz y actual pareja de Mauro Icardi. La nena de 12 años ya tiene colegio en Estambul.

Nicolas Cabré junto a su hija Rufina. Foto: Instagram @nicolascabre80

Luego de varias polémicas entre la China Suárez y los padres de sus tres hijos, Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, para poder irse a Estambul a vivir con Mauro Icardi, parece haber un acuerdo. Fue el mismo Cabré quien confirmó que la mayor, Rufina, ya tiene colegio en Turquía y que lograron un consenso.

En diálogo con Infobae, el actor habló sobre su relación con la China, en medio de todo el escándalo y aseguró que mantiene contacto con Rufi pese a la distancia: “Hablo todos los días con ella cuando está en Turquía por videollamada. Obviamente se extraña, pero siempre estamos en contacto. Nosotros tenemos esta relación que no varía. Y esta decisión que es de ella, porque nosotros le ponemos las opciones y la decisión es libre de toda culpa”.

Allí, Cabré confirmó que fue Rufina quien decidió irse a vivir a Estambul y que él estuvo de acuerdo, ya que se prometió apoyarla en todo lo que se propusiera: “Yo le tengo que sacar el peso. Por eso digo, no es una decisión que vas a ver un poquito más a mamá ahora que a papá. No, papá está feliz y mi trabajo es quitarle todo el peso de encima a esa decisión, que no es fácil para una nena de 12 años”.

“Si bien va y viene. Yo admiro que tenga las bolas de encarar esta aventura, irse del país, conocer gente nueva, todo esto una aventura”, agregó, al asegurar también que ya tiene un colegio asegurado en Estambul.

Nico Cabré confirmó que Rufina se va a vivir a Turquía. Fuente: Infobae

“Me da alegría (que vaya al colegio en Turquía). Triste me pondría que no tenga opciones. Y ella tiene que ver lo que soy, que es un papá feliz. Ella tiene que estar tranquila de que acá estoy y estamos todos los días hablando y cuando viene es todo lo mismo. Después puedo estar más o menos…" , remarcó Cabré.

Además, insistió en que la nena de 12 años estaba contenta con la decisión de irse a vivir a otro país y conocer otras culturas. “No estaría así de tranquilo sino. Rufi es el amor de mi vida. La siento cuidada, de eso no hay dudas, yo estoy muy tranquilo. Hay armonía. Si la sintiera descuidada no pasaría nada de lo que pasa”, detalló.

Cómo es la nueva vida de la China Suárez en Estambul

La vida de la China Suárez cambió mucho desde que vive un intenso romance con Mauro Icardi, en medio del fuerte escándalo que se desató con Wanda Nara. Asentada en Turquía, se conocieron los planes que tiene para su vida la actriz, que actualmente está muy alejada de Argentina.

Pía Shaw explicó en “A la Barbarossa”, el programa de Georgina Barbarossa en Telefe, que tiene grandes proyectos de vida junto al futbolista, que espera regresar a las canchas para jugar con el Galatasaray.

Rufina Cabré, China Suárez y Mauro Icardi Foto: Instagram

La periodista explicó: “Hasta el momento la China no tiene pensado volver a la Argentina, no hay nada que la ate, que ya no sea lo laboral, lo que pueda hacer a la distancia lo va a hacer”.

Estas versiones habían surgido por parte de Karina Iavícoli de “Intrusos”, que también había señalado las intenciones de la China Suárez de trasladarse de manera definitiva a Turquía.

China Suárez y Mauro Icardi. Foto: Instagram

“La idea es quedarse con su pareja, realmente formar una familia, apostar a esta relación. Por eso tendrían pensado mudarse, contaba Karina, una nueva casa, que es lo que van a tener”, indicó Shaw sobre los planes que tiene la actriz.

Claro que esto incluiría a sus hijos, que actualmente viven en Argentina con sus padres, Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré.