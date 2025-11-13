Cuándo se estrena el documental de Taylor Swift: dónde ver “El fin de una era”

La artista compartió el adelanto de la serie documental de seis episodios sobre su último “Eras tour”. Cuándo salen los capítulos y dónde verlos.

"El fin de una era": cuándo salen los capítulos del documental de Taylor Swift y dónde verlos. Foto: Disney+

Taylor Swift grabó una serie documental de seis capítulos del Eras Tour, su última gira internacional. Disney+ publicó el tráiler de este proyecto que muestra el lado más íntimo de la vida de la cantante, centrándose en el backstage del tour. “El fin de una era”, lo tituló.

El documental comienza desde el momento en que Taylor ideó esta gira. Sabrina Carpenter, la madre de Taylor y su futuro marido, Travis Kelce, también forman parte del proyecto audiovisual.

Cuándo sale el documental de Taylor Swift

La premiere de los dos primeros episodios de “El fin de una era” será el 12 de diciembre por Disney+.

“Sinceramente, no se me ocurre mejor manera de celebrar mi (casi) cumpleaños que revivir el Eras Tour con ustedes. Esta vez, ¡nos vamos tras bambalinas! “The End of an Era”, una docuserie de 6 episodios con imágenes del detrás de escena, estará disponible en @DisneyPlus a partir del 12 de diciembre", tuiteó Taylor Swift.

Honestly can’t think of a better way to celebrate my (almost) birthday than to relive the Eras Tour with you! This time we’re going backstage. "The End of an Era", a 6-episode behind-the-scenes docuseries, streams on @DisneyPlus beginning Dec 12 🫶 pic.twitter.com/VkJHLgjSFn — Taylor Swift (@taylorswift13) November 13, 2025

“El fin de una era”: qué esperar del documental de Taylor Swift

El tráiler de este documental otorga mucha información sobre lo que va a reflejar. Las cámaras se ubican en el backstage, detrás de los bailarines o abajo del escenario. También se ubica dentro de la cabina en la que Taylor se escondía cada noche para entrar a sus shows y en los camarines donde habla con su madre y artistas invitados como Ed Sheeran y Sabrina Carpenter.

Taylor afirma en esta preview que se encargó de tener a los mejores de cada rubro artístico: productores, sonidistas y bailarines, para que la experiencia sea inesperada y la mejor que puedan tener sus fans.

“Hemos creado un evento que permitió formar un vínculo entre más de 75 mil personas”, afirmó Taylor refiriéndose a las tradiciones de los brazaletes de amistad que sus fans intercambiaban en la previa de cada show.

Además, un momento muy íntimo que comparte el documental es el beso de Taylor y Travis bajo el escenario, así como lo hicieron luego del recital del 11 de noviembre de 2023 en Argentina.

El apasionado beso entre Taylor y su novio Travis. Foto: captura video.

Eras tour: un recorrido impresionante

El 8 de diciembre de 2024 Taylor terminó su gira mundial “The Eras Tour” en Vancouver, Canadá. La gira, que recorrió los cinco continentes en casi dos años, se convirtió en la más lucrativa de todos los tiempos tras recaudar alrededor de 2.000 millones de dólares.

Gracias a las ganancias de este tour, Taylor Swift superó a Rihanna como la artista musical femenina más rica del mundo con un patrimonio de 1.600 millones de dólares, según informó la revista Forbes.

Además, quedó para la historia la costumbre de sus fans de intercambiar pulseras hechas a mano (friendship bracelets) con nombres de sus canciones o de cosas referidas a la artista. Muchos otros fanáticos de distintos cantantes tomaron la misma iniciativa y la adaptaron a su estilo.

Con el Eras Tour, Taylor se convirtió en la artista femenina más rica del mundo y creó una tradición atemporal.

Taylor Swift en Argentina: el legado

En Argentna fue donde Taylor Swift cambió la letra de su canción Karma por este verso: “Karma es el chico de los Chiefs viniendo directo a casa conmigo”, sobre el final del show de la segunda noche en referencia a su novio Travis Kelce, ahora futuro marido.

Tres noches, 10 álbumes y 40 canciones fueron el resultado del paso de Taylor por la Argentina en 2023. “Argentina ¿dónde estuviste toda mi vida?“, se preguntaba la artista estadounidense.