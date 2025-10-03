Taylor Swift, ¿enfrentada con Charli XCX?: La historia detrás de “Actually Romantic”, una de sus nuevas canciones

La estrella pop lanzó su nuevo disco “Life of a showgirl” y algunos seguidores detectaron varios dardos en sus versos hacia la cantante británica. ¿Qué pasó entre ellas dos?

El viernes a la medianoche salió a la luz el nuevo disco de Taylor Swift, titulado “Life of a showgirl”. Tal como ocurre siempre, se convirtió en uno de los más escuchados de la semana en tan solo unas horas. Sin embargo, este éxito no se debe solamente a sus letras, sino porque, además, hay historias y versos que remiten a algunas cosas que ocurrieron en su pasado y que son expresadas a través de sus nuevos temas.

Una de las canciones más escuchadas y con más chismes detrás parece ser “Actually Romantic”, presuntamente dedicada a la cantante británica a Charli XCX, como una respuesta a un tema suyo llamado “Sumpathy of a knife”, en la que le tiró algunos dardos a Swift. La letra de esta canción ya generó revuelo en las redes sociales y muchos de sus fans hasta confirman que la enemistad entre ellas es real.

El comienzo de la canción critica a alguien que solamente es “valiente” cuando consume cocaína y que, incluso, festeja al enterarse de su ruptura con su ex novio. En su letra, Swift comenta: “He oído que me llamas «Barbie aburrida» cuando la cocaína te da valor / Le diste un choque de manos a mi ex y luego dijiste que te alegraba que me hubiera dejado plantada / Me escribiste una canción diciendo que te pone enferma ver mi cara / Algunas personas podrían sentirse ofendidas / Pero en realidad es muy dulce”.

Pero eso no es todo, ya que, fiel a su estilo, la artista no deja nada librado a la imaginación: “En realidad es muy dulce todo el tiempo que me has dedicado / Es sinceramente increíble / Todo el esfuerzo que has puesto / En realidad es romántico / Tengo que reconocerlo / Ningún hombre me ha amado como tú”.

¿Pero qué pasó entre ellas? Se supone que las divas del pop tienen que estar unidas, pero ya es sabido que Charli expuso a Taylor en la sarcástica “Sympathy Is A Knife”, en donde resalta que hay una chica “tras bambalinas” a la que no quiere volver a ver. El verdadero escándalo, se centra entre las cantantes y los integrantes de The 1975, cuyos integrantes tuvieron amoríos con ambas.

Qué pasó entre Taylor Swift y Charli XCX

Tanto las canciones de Taylor Swift como de Charli XCX parecen completar un rompecabezas que había estallado en la prensa en 2023, luego de que la rubia confirmara el fin de su corta pero intensa relación con Matty Healy, el líder de The 1795, cuyo baterista, George Daniel, es el actual esposo de Charlie.

La canción de Charlie parece ser muy específica contra Swift, ya que recita “No sé si estoy entrando en una espiral / Una voz me dice que se ríen / George dice que solo soy paranoica / No quiero verla entre bastidores en el concierto de mi novio / Cruzo los dedos a mis espaldas / Espero que rompan muy pronto”. En su letra, la cantante británica parece estar feliz de la intermitencia de Healy y de todos los rumores sobre la mala reputación de Taylor, acrecentando aún más el fastidio de las swifties.

Se sabe por la letra de “The smallest man who ever lived” que la relación de Swift con Healy no fue fácil, ya que ellos tuvieron varios idas y vueltas en un amorío que comenzó en el año 2014 -jamás confirmado, aunque si captado por la prensa- que terminó en el rompimiento de una promesa. “Podré olvidarte, pero nunca perdonaré al hombre más pequeño que alguna vez haya existido”, dice la cantante.

Sin embargo, la guerra de las cantantes no empezó tras esa relación, sino en 2019, luego de que Charli XCX performara como telonera de Taylor en su gira “Reputation”. En esa época, la cantante dio una entrevista donde aclaró sentirse muy agradecida de haber sido parte del tour, pero que, sin embargo, sus fans eran algo particulares: “Era como si subiera al escenario y saludara a niños de cinco años”, declaró.

El comentario fue interpretado por muchos como una crítica velada al público de Swift, lo que abrió la puerta a especulaciones sobre la relación entre ambas. Pero a pesar del revuelo, en junio de 2024, en un show de Charli en Brasil, un fan gritó “Taylor Swift está muerta”, lo que provocó una reacción inmediata de la cantante británica. En una entrevista con Variety, Charli fue tajante: “¿Podrían dejar de hacer esto, por favor? Tanto en Internet como en mis conciertos. Es lo contrario de lo que quiero y no lo voy a tolerar, dijo, al insistir que, pese a que quizás no se lleven bien, no puede alimentar los discursos de odio.

Otro de los momentos más tensos de la relación entre ambas, fue cuando salió la canción “Sympathy Is A Knife”, pero la versión de las swifties fue desmentida por la mismísima autora: “Esa canción trata sobre mí, mis sentimientos y mi ansiedad (…) La gente pensará lo que quiera pensar, pero no va sobre Taylor".

La aclaración llegó hasta los oídos de la cantante de “Love Story”, quien elogió a la artista británica al decir que sus canciones llevan a sus fans a “lugares inesperados” y hasta reveló que le encanta su estilo: "Me impresionó la sensibilidad melódica de Charli desde que escuché Stay Away en 2011”.

Entonces, ¿cuál es la verdadera explicación de la letra de “Actually Romantic”? En palabras de la propia Taylor Swift, “es una canción sobre darse cuenta de que alguien ha tenido, de alguna manera, una relación unilateral contigo de la que tú no tenías idea. Y de repente empiezan a hacer demasiado, y empiezan a dejarte claro que, en realidad, has estado viviendo en su cabeza sin pagar renta y tú no lo sabías. Y esto se presenta como que ellos te guardan cierto rencor o tienen un problema contigo, pero tú tomas eso y simplemente lo aceptas como amor, como atención y afecto, y te resulta halagador que alguien te haya convertido en una parte tan grande de su realidad cuando tú ni siquiera habías pensado en eso”.