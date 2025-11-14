Llanto y tristeza: el gesto de las hijas de Mauro Icardi con la China Suárez que enfureció a Wanda Nara

Las hijas del futbolista pasearon con la actriz y su hija Rufina por un shopping, luego de haber estado separadas de su papá durante cuatro meses. El pedido ante la justicia y el llanto de Icardi.

Wanda Nara y la China Suárez. Foto: Instagram.

La China Suárez volvió a quedar en el ojo de la tormenta, luego de que se peleara con algunos canales de streaming debido a que “no querían entrevistarla” por su nuevo proyecto. Tras varios descargos en las redes sociales, salió de paseo con su hija Rufina y con una compañía muy especial: Francesca e Isabella, las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara.

El paseo, interrumpido por paparazzis, dejó varias postales donde se puede ver como las dos niñas se encuentran de la mano con la actriz, gesto que habría puesto a la conductora de Masterchef Celebrity con el grito en el cielo. Lo que sucede es que, según informaron en LAM, el paseo angustió mucho a Wanda.

La China Suárez paseó con las hijas de Wanda Nara Foto: LAM

Y aunque ella repitió hasta el hartazgo que las niñas “no querían ver a María Eugenia”, quienes se la cruzaron aseguraron que Francesca e Isabella iban contentas y relajadas junto a la hija de la ex Casi Ángeles.

La reacción de Mauro Icardi al reencontrarse con sus hijas

Según relató la panelista Andrea Balbiani, Mauro Icardi se conmovió hasta las lágrimas con el reencuentro con sus dos niñas, ya que después de cuatro meses, el futbolista pasó a buscarlas al colegio emocionado. “Mauro se puso a llorar cuando vio a sus hijas. Las chicas fueron enseguida a abrazarlo y a contenerlo. A él le costó mucho poder verlas”, detalló la periodista.

Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. Fotos: Instagram @wanda_nara/@sangrejaponesa

El pedido de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi ante el Ministerio Público Tutelar

Según informó Andrea Balbiani, el acuerdo era que Francesca e Isabella se quedaran con su padre hasta las 17 horas del día jueves, pero que las niñas pidieron la extensión de la visita, ya que la habían pasado muy bien.

La periodista detalló que la solicitud fue hecha directamente por ellas a la licenciada Fernanda Matera, del Ministerio Público Tutelar. “Queremos estar un rato más con mi papá porque lo extrañamos”, dijeron las menores.

El pedido fue inmediatamente autorizado por la justicia, pese al escándalo legal realizado por Wanda Nara, quien intentó impedir que las menores se quedaran con su padre. Mientras tanto, continúan las medidas cautelares y las presentaciones judiciales para regular la relación entre los padres y los tiempos de visita.