Se cansó del hate: la contundente decisión de la China Suárez tras el escándalo por las entrevistas fallidas en streaming

La actriz llegó a la Argentina para promocionar su nueva película pero terminó envuelta en escándalo. Cuál fue su decisión.

La China Suárez. Foto: Instagram.

Luego del escándalo por las entrevistas que no se concretaron en los distintos streamings Luzu TV y OLGA, la China Suárez tomó una contundente decisión para calmar las aguas y no seguir recibiendo hate.

En las últimas horas, la actriz compartió una imagen posando en un estudio de grabación y en medio del escándalo eligió cerrar el posteo y que los usuarios no puedan comentar, solo dar “me gusta” o repostear.

La China Suárez desactivó los comentarios en su Instagram. Foto: Instagram.

Sin embargo, en la red social X sí está activa ya que eligió defenderse de algunos rumores que circularon sobre ella. Además, también fue contra Benjamín Vicuña, con quien se tenía que juntar para definir el futuro de Amancio y Magnolia, sus dos hijos más pequeños.

Sigue la guerra entre la China Suárez y Benjamín Vicuña

Mientras se encuentra en la Argentina para promocionar su película, la China Suárez decidió no callarse más y arremetió contra Benjamín Vicuña a través de las redes sociales.

“Si ustedes pensaron que esto es todo, no señoras pongan la pava, que mañana es el día de BV y CS: acuerdo y encuentro entre abogados. Solo espero que la China -así como pone 800 mil condiciones el padre del baño-, le ponga no filtrar más nada a la prensa”, dijo una fanática mediante el usuario de X @chinardi_arg, un comentario que desencadenó la guerra.

La China Suárez volvió a apuntar contra Benjamín Vicuña. Foto: X.

La actriz no lo dejó pasar y respondió sin filtros. “De hecho, se le pidió hace mucho tiempo que deje de filtrar información, fechas. Todo con respecto a mis hijos. Pero es más fuerte que él llorar en cámara”, escribió la China Suárez.

La guerra entre Vicuña y la China comenzó meses atrás cuando el actor le revocó el permiso para sacar a Amancio y Magnolia del país. Aunque después accedió y firmó para que los chicos vayan a vivir a Turquía con su madre, algo con lo que nunca estuvo de acuerdo.