Para los amantes de lo dulce: una reconocida golosina lanzó sus tres nuevos postres helados irresistibles

Este nuevo lanzamiento es apto para los amantes de lo empalagoso y lo dulce, y es ideal para compartir en cualquier reunión.

Alfajor helado. Foto: Freepik IA.

La compañía alimenticia Arcor lanzó tres nuevos productos que combinan el chocolate con las galletitas dulces, dos pasiones argentinas.

Se trata de tres nuevos alfajores helados Cofler Relleno que prometen enamorar a los fanáticos de lo dulce: Chocotorta, Bon o Bon y Choco Creamy.

Cómo son los tres nuevos postres de Arcor

Los tres nuevos lanzamientos son en formato alfajor helado y están rellenos con helado por dentro y galletitas de chocolate por fuera:

Cofler Relleno Chocotorta: tiene helado de dulce de leche y chocolate.

Cofler Relleno Bon o Bon: está hecho con helado de maní inspirado en el clásico bombón.

Cofler Relleno Choco Creamy: con helado de crema americana y base de chocolate.

Nuevos alfajores helados de Arcor. Foto: Instagram/kioskoboxoeste

Los lanzamientos de Arcor que marcaron tendencia

Tiempo atrás Arcor lanzó un nuevo producto que transformó uno de los postres más representativos de la cocina argentina en una golosina lista para consumir.

Se trata del alfajor Chocotorta, de edición nacional, elaborado con galletitas de chocolate, mousse, sabor dulce de leche y cobertura decorada con granas, que busca capturar el sabor y la textura del clásico postre.

¿Cómo es el alfajor Chocotorta?

Este nuevo alfajor cuenta con tres capas y tiene un peso total de 71,5 gramos. En su preparación se utilizan las galletitas Chocolinas, uno de los ingredientes esenciales de la receta original del postre, a lo que se suma un relleno de mousse con sabor a dulce de leche y un baño de repostería beige, coronado con pequeñas granas de chocolate.

Alfajor Chocotorta de Arcor. Foto: Facebook.

El lanzamiento se enmarcó en la estrategia de Arcor de fortalecer su línea de productos elaborados a base de Chocolinas, una marca que forma parte del imaginario gastronómico nacional y que fue durante décadas un insumo central en recetas caseras, especialmente en celebraciones familiares.