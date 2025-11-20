El polémico motivo por el que la China Suárez no asistirá a la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo: “Tóxica”

La actriz había confirmado su presencia junto a Mauro Icardi, pero a días del gran evento se bajaron. Qué pasó.

China Suárez, Nicolás Cabré y Rocío Pardo. Foto: Instagram.

Este 6 de diciembre Nicolás Cabré y Rocío Pardo darán el sí en Villa Carlos Paz en un evento que reunirá amigos y familiares de ambos. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que ya hay una baja y sería la China Suárez.

Según Yanina Latorre en SQP, la decisión de la actriz de no ir al casamiento sería por motivos personales relacionados con su dinámica de pareja, ya que Icardi no podrá viajar desde Estambul para acompañarla.

La China Suárez no iría al casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo porque "es tóxica". Video: SQP

“¿Vieron que la China no va al casamiento de Cabré? Es muy tóxico lo de la China. Como Mauro Icardi no puede dejar Estambul para venir al casamiento, que es ahora en los primeros días de diciembre, habían confirmado la presencia, pero al final ella se bajó”, contó la conductora.

Y agregó: “Ella es como que sola no viene. Es muy tóxico”. Sin embargo, a pesar de no ir a la boda, la China les habría enviado un regalo costoso.

China Suárez y Mauro Icardi. Foto: Instagram

“¿Se fueron a encamar?”: la filosa pregunta de Moria a la China Suárez sobre su noche íntima en París con Mauro Icardi

Este lunes se transmitió la tan esperada entrevista que Moria Casán le hizo a la China Suárez y, en una parte de la nota, la actriz le contó a la conductora si tuvo relaciones sexuales con el futbolista en su encuentro en París.

“Fue una noche romántica”, reveló la ex Casi Ángeles en el programa La mañana con Moria y desmintió los rumores de que ese día había intimado con Icardi. “Me empecé a quedar dormida, lo miraba y no me quería dormir”, agregó.

La China Suárez habló de su relación con Mauro Icardi. Video: eltrece.

Luego, la China reveló que ella llegó primero al hotel que habían reservado para pasar la noche juntos y que, en el momento en que lo vio llegar, se le “aflojaron las piernas” y él le robó un beso.

“¿Después se fueron a encamar?“, le preguntó Moria sin pelos en la lengua. “No, fue como una noche mucho más romántica de lo que por ahí se imagina la gente”, respondió la actriz. “Yo me imagino amor”, agregó La One. “Fue así”, agregó Suárez.

“Fue una conexión muy fuerte, después explotó todo y no hablamos durante tres años”, explicó la China Suárez, ya que después de ese encuentro explotó el escándalo y Wanda Nara la trató de “zorra” y la acusó de haber “arruinado su familia”.