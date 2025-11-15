La China Suárez lanzó una frase explosiva y todos apuntan a Wanda Nara: “Estoy con ganas de vengarme”

La actriz habló en el programa de Mario Pergolini. Desde su vida en Turquía hasta su relación con Icardi, repasó su presente y lanzó una frase sobre la venganza que dio pie a nuevas lecturas sobre su histórica tensión con Wanda Nara.

La China Suárez en el programa de Mario Pergolini. Foto: X / @LeoAriasPrensa.

La China Suárez volvió a hablar públicamente y dejó una sugerente frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia Wanda Nara: “Estoy con ganas de vengarme”.

La actriz visitó el ciclo Otro día perdido (Eltrece), conducido por Mario Pergolini, donde asistió acompañada por Mauro Icardi, y allí rompió el silencio tras la polémica generada por las entrevistas que se negaron a dar en distintos programas y streams.

La China Suárez y Mauro Icardi en el programa de Mario Pergolini. Foto: X / @LeoAriasPrensa.

En medio de un clima distendido, Suárez bromeó sobre las supuestas exigencias que habría planteado para dialogar con Pergolini, habló de su nuevo proyecto actoral y lanzó una frase que encendió las especulaciones sobre su vínculo con la ex de su actual pareja, aunque evitó nombrarla.

“Debería empezar a vengarme un poco más como Clara (su personaje en la serie). Estoy con ganas de vengarme... no de nadie puntual. En la vida real soy bastante vengativa, pero nunca hice locuras. Nunca rayé un auto, nunca tiré platos ni vasos. Yo soy muy hiriente. No levanto la voz, pero digo cosas que después me arrepiento y me voy a la mier... Soy impulsiva. Muchas veces me calló y he dejado pasar muchas cosas. Hay días que me levanto cruzada o me está por venir y respondo. Mauro sabe que cuando me está por venir me tiene que sacar el teléfono de la mano”, expresó la artista.

La China Suárez en el programa de Mario Pergolini. Foto: X / Captura de pantalla.

Consultada sobre si alguna vez estuvo cerca de casarse, admitió que casi pasó por el altar pero prefirió no revelar la identidad del entonces novio: “Estuve a punto de casarme. Salón pago, todo el catering. Tenía la fantasía de ser mamá de chica, pero siempre les decía a mis parejas ‘para qué nos vamos a casar si después nos vamos a divorciar’”.

También habló sobre su vida en Turquía, donde reside junto a Icardi por las obligaciones futbolísticas del jugador. “A Mauro lo conozco hace tres años y medio. Él es mejor con las fechas. Fue demasiado rápido, y me lo dicen. Tengo muy buen entorno. Me cag... a pedos. Me agarró en un momento que filmé un montón de proyectos y dije ‘qué pasa si un año estoy más tranquila y después se verá’”, relató.

Acerca de la dinámica familiar y la adaptación de sus hijos, amplió: “Con Mauro somos un equipo. Es imposible no obnubilarse con él. Es todo muy nuevo para mí. Lo del colegio de los chicos es algo transitorio. El colegio siempre fue muy abierto con eso y es una oportunidad para los chicos, están aprendiendo turco. Yo estoy aprendiendo, me encanta. Rufi le dijo a Nico que quería ir a probar y estar conmigo”.

La China Suárez y Mauro Icardi en el programa de Mario Pergolini. Foto: X / @mecomprendezmendez.

En cuanto a la tensión mediática con Wanda Nara, fue contundente: “En Argentina pasa esto del disfrute de enemistar a dos mujeres. No soy tibia, ni lo seré, y no me gustan los tibios tampoco. Por mis amigos y por la gente que yo quiero, mato. Soy una persona que se la banca, que se hace cargo de sus cag... pero no soy distinta a nadie, lo que pasa es que de afuera todo se magnifica”.

La China Suárez y Mauro Icardi, de paseo en Argentina

La aparición pública más reciente del futbolista y la actriz junto a las hijas de Nara, generó comentarios. El jueves se mostraron como una familia ensamblada en un shopping local, lo que despertó especulaciones acerca de un posible acuerdo de convivencia.

La China Suárez paseó con las hijas de Wanda Nara Foto: LAM

Sin embargo, en Sálvese quien pueda (América) revelaron que el motivo del paseo habría sido laboral, dado que Suárez es la imagen de un reconocido local situado en ese centro comercial. “Por eso fueron a ese lugar”, aseguró la panelista Ximena Capristo.

La reacción de Yanina Latorre fue categórica. “Es peor. Lo que me decís me ataca más porque usaron a las hijas de Wanda y Mauro. ¿No es que querían pasar tiempo de calidad? ¿Las pibas faltaron al colegio para hacer un chivo? ¡Por qué no lo hizo la China sola!”, expresó indignada. Capristo añadió que la propia marca habría avisado a la prensa sobre la presencia de la pareja.