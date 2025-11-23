El reality de cocina inspirado en Harry Potter y conducido por los hermanos Weasley ya estrenó su segunda temporada: dónde verlo

El programa se llevó a cabo en los sets de filmación reales de la saga. Los chefs y jueces Carla Hall y Jozef Youssef serán los encargados de definir quiénes avanzan a la siguiente ronda. Mirá el tráiler.

Harry Potter: Magos Pasteleros. Foto: HBO Max.

Los hermanos Weasley de la icónica saga de Harry Potter son los conductores de un reality de cocina inspirado en el mundo mágico que recientemente estrenó su segunda temporada en HBO Max, una noticia que emocionó a los fans del mundo de la magia y hechicería.

La primera parte de “Harry Potter: Magos pasteleros” fue todo un éxito. Se trató de una competencia en la que ocho talentosos pasteleros compitieron para demostrar que podían crear todo tipo de majestuosos pasteles inspirados en el mágico mundo de Harry.

Harry Potter: Magos Pasteleros. Foto: HBO Max.

Finalmente, el pasado 2 de noviembre, HBO Max lanzó la segunda temporada de “Harry Potter: Magos pasteleros”. Sin embargo, la plataforma no estrenó los 8 capítulos de una sola vez, sino que estrenará nuevos episodios cada semana.

Harry Potter: Magos Pasteleros. Foto: HBO Max.

En esta nueva temporada, los hermanos James y Oliver Phelps asignaron a ocho parejas de magos pasteleros a las casas de Hogwarts, y cada una debe crear un pastel que incluya, al menos, un elemento completamente comestible.

Lo más divertido es ver las recreaciones referentes al mundo de Harry Potter, como Dobby, el Sauce Boxeador, el auto volador, la Snitch dorada, entre otros elementos icónicos.

Harry Potter: Magos Pasteleros. Foto: HBO Max.

Además, otra cosa que llamó la atención es que el reality se llevó a cabo en los sets de filmación reales de la saga.

Por su parte, los chefs y jueces Carla Hall y Jozef Youssef serán los encargados de decidir quiénes avanzan a la siguiente ronda.

Harry Potter: Magos Pasteleros. Foto: HBO Max.

La final del reality tendrá a público invitado y rendirá un homenaje especial a “Harry Potter y el Cáliz de Fuego”, celebrando los 20 años de su estreno en el cine. El equipo ganador obtendrá el trofeo y el prestigioso título de “Magos Pasteleros”.