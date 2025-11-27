No es Larralde ni El Chaqueño Palavecino: el referente del folklore que no estará en el Festival Nacional de Cosquín y encendió la polémica

El artista de folklore argentino apuntó contra la organización del Festival Nacional de Cosquín. Qué pasó y por qué aseguró que no participará del evento “hasta que esta Comisión no se vaya”.

El evento popular no contará con uno de los históricos grupos. Foto: Canal C

El folklore argentino tiene a un sinfín de artistas y bandas que trascendieron a lo largo de los años e hicieron historia dentro de la música. Uno de ellos se convirtió en tendencia en el mundo de la cultura popular por no haber sido convocado al Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026 y cuestionó a la comisión del evento, testimonio que despertó todo tipo de reacciones.

Se trata del icónico grupo Los Carabajal, que no estará en la edición 2026 del Festival Nacional de Folklore y sus integrantes mostraron su descontento mediante una entrevista brindada al ciclo Folklore y Tradición por Somos Lovest. “Nos duele no estar”, expresaron todos al unísono frente a la pregunta del conductor.

El icónico grupo de folklore lleva más de 50 años activo. Foto: Nuevo Diario

“Cosquín es el encuentro de mucha gente, de muchos amigos que todos los años estamos acostumbrados a juntarnos y este año no vamos a estar. Y no vamos a estar hasta que esta Comisión no se vaya”, lanzó Kali Carabajal, el líder del emblemático grupo oriundo de Santiago del Estero y primo de Peteco Carabajal.

Los Carabajal cuentan con más de 50 años de trayectoria en la música y fueron convocados en varias oportunidades para tocar en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, uno de los eventos masivos de la cultura popular argentina junto con el Festival de Doma y Folklore Jesús María. “No se arregla el precio y esas cosas. No sabemos los motivos”, dijo Kali.

“La cuestión es que no estamos y siempre hay distintas generaciones en algunas comisiones aquí en Cosquín cambia casi todo cada dos o tres años. Y los que están hoy en día... no solamente nosotros quedamos afuera, hay otros artistas importantes que han ayudado al crecimiento de Cosquín“, agregó el cantor.

La historia de Los Carabajal en el mundo del folklore argentino: la trayectoria del histórico grupo

Los Carabajal son una de las familias más emblemáticas del folklore argentino y un símbolo indiscutido de la música santiagueña. Su historia se remonta a mediados del siglo XX en La Banda, Santiago del Estero, donde comenzaron a transmitir de generación en generación un legado construido sobre la chacarera, la zamba y los ritmos tradicionales del monte.

La primera formación reconocida surgió en los años 60, encabezada por Carlos y Cuti Carabajal, quienes le dieron identidad al grupo con un sonido marcado por el bombo legüero, las guitarras criollas y un estilo vocal inconfundible. Desde entonces, el apellido Carabajal quedó asociado al corazón del folklore argentino, convirtiéndose en un sello cultural que atravesó décadas, festivales y cambios generacionales sin perder su raíz.

Con el tiempo, el conjunto se amplió e incorporó a nuevas generaciones de la familia, como Peteco, Kali, Musha y Demi Carabajal, quienes aportaron composiciones que hoy son clásicos del repertorio popular: La Telesita, Entre a mi pago sin golpear, Perfume de carnaval y muchas más. Esta renovación constante permitió que Los Carabajal mantuvieran vigencia y dialogaran con nuevas estéticas, sin abandonar la esencia santiagueña que los caracteriza. Actualmente, el único miembro original que continúa en la banda es Kali Carabajal.

Su presencia histórica en festivales como Cosquín, Jesús María o La Salamanca consolidó su figura como una verdadera institución del folklore. Más que un grupo musical, Los Carabajal representan una tradición viva: una familia que convirtió su historia en una parte fundamental de la identidad cultural argentina.

Cuándo es el Festival Nacional de Folklore de Cosquín: las fechas confirmadas de la edición 2026

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín se llevará a cabo del 24 de enero al 1 de febrero de 2026 en la Plaza Próspero Molina. Es la 66ª edición de este evento que celebra la música y la cultura popular argentina durante nueve noches.

Mario Teruel, Álvaro Teruel y Rubén Ehizaguirre. Foto: El Tribuno

El valor depende de la fecha elegida, aunque las entradas rondan los $40.000. Cabe destacar que los niños de 5 años o menos ingresan sin cargo, pero no pueden ocupar una butaca.

Grilla de artistas del Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026

Primera Luna (sábado 24 de enero)

Christian Herrera

Jairo

Los Manseros Santiagueños

Susana Baca

Horacio Banegas

Mati Rojas

Emanuel Ayala (Revelación 2025)

Jorge Rojas

Pre Cosquín: Solista Vocal

Pre Cosquín: Conjunto Vocal

Delegación

Segunda Luna (domingo 25 de enero)

Dúo Coplanacu

Nahuel Pennisi

Flor Castro

Raly Barrionuevo

Paola Bernal

Facundo Toro

Cazzu

Pre-Cosquín: Pareja de Baile estilizado

Tercera Luna (lunes 26 de enero)

Luciana Jury

Guitarreros

Duratierra

Lucia Ceresani

Cristian Capurelli

Abel Pintos

Pre Cosquín: Conjunto Instrumental

Pre Cosquín: Solista de Malambo Masculino

Cuarta Luna (martes 27 de enero)

Lázaro Caballero

Mariana Carrizo

Orellana Lucca

La Cruzada (Destacado Espectáculos Callejeros 2025)

Paquito Ocaño

Micaela Chauque

Yoel Hernández

Lucio “El Indio” Rojas

Pre Cosquín: Conjunto de Malambo

Pre Cosquín: Dúo Vocal

Quinta Luna (miércoles 28 de enero)

Leandro Lovato

La Callejera

Silvia Lallana

Garupá: Celebrando a Ramón Ayala (Joel Tortul - Julián Venegas y Homero Chiavarino)

Dúo Palma Sandoval

Ariel Ardit

Lucio Taragno

Luciano Pereyra

Pre Cosquín: Conjunto de Baile

Pre Cosquín: Canción Inédita

Sexta Luna (jueves 29 de enero)

Los Nocheros

Destino San Javier

Yamila Cafrune

Homenaje a Musha Carabajal

Lautaro Rojas

Bruno Arias

Ceibo

Los Tekis

Pre Cosquín: Solista Vocal

Delegación de Japón

Séptima Luna (viernes 30 de enero)

Juan Fuentes

José LuisAguirre

El Encuentro (Román Ramonda - Fabricio Rodríguez - Pachi Herrera)

Nati Pastorutti

Emiliano Zerbini

Juanjo Abregú

Adriana Rojas

Chaqueño Palavecino

Pre Cosquín: Solista de Malambo Femenino

Pre Cosquín: Solista Instrumental

Octava Luna (sábado 31 de enero)

Juntos la Leyenda Continúa (Los 4 de Córdoba y Por siempre Tucu)

Suna Rocha

Juan Iñaki

Yamila Aguado (Revelación 2025)

Pablo Lozano

Adrián Maggi

Soledad 30 Años

Pre-Cosquín: Pareja de Baile Tradicional

Delegación

Novena Luna (domingo 1º de febrero)