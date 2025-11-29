Julieta Poggio cruzó a la China Suárez tras la polémica entre ambas: “Tiene problemas con mujeres siempre”

La ex Gran Hermano se refirió al comentario que hizo la actriz en sus redes sociales contra ella. Todos los detalles, en la nota.

La China Suárez y Julieta Poggio. Foto: Instagram

Julieta Poggio está envuelta en una polémica con la China Suárez, en el marco de un cruce de dichos que tuvieron lugar en las redes sociales. La ex Gran Hermano volvió a referirse al tema y le respondió a la pareja de Mauro Icardi.

El inicio del escándalo se dio durante un programa de streaming, en el que participó Poggio. Allí hablaron de la serie de Suárez y comentó que desconocía que participaba en “Hija del Fuego”, algo que fue tomado de mala manera por la actriz.

La China Suárez cuestionó a Julieta Poggio. Foto: Captura de pantalla

“Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Pol-ka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita, y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje”, lanzó lapidaria la China Suárez en sus redes sociales.

En una nota con “LAM”, Julieta Poggio se mostró confundida tras la polémica que se generó, y lo atribuyó a su relación con Marcos Ginocchio. “Ni idea, soy amiga de Marcos, no sé ella cuán amiga es”, comentó ante una consulta del notero y sumó: “Se ve que tenía ganas de pelear”.

🔴 JULI POGGIO FURIOSA, LE RESPONDE A “LA CHINA” SUÁREZ EN “LAM”



🗨️"Se ve que tenía ganas de pelear"

🗨️"No sé por qué tiene tantos problemas con las mujeres siempre"#LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/QbExdSmsEv — América TV (@AmericaTV) November 29, 2025

“No tengo problema con ella y no sé por qué tiene problemas con mujeres siempre. ¿Por qué se la agarró conmigo, cuando hay gente que la mata de cosas horribles? Se la agarró conmigo. Estoy caliente”, se lamentó la ex participante del reality.

La madre de Julieta Poggio también cruzó a la China Suárez

Como si fuera poco, Patricia Destefani, mamá de Julieta Poggio, también se sumó a la controversia, e incluso fue más dura que su propia hija.

“Eugenia tiene otro encono con Julieta que no tiene mucho que ver con este comentario. Para mí hay otra situación acá que podría llegar a estar molestándola”, aclaró.

China Suárez y Julieta Poggio. Foto: NA

Y sumó sobre la reacción de la actriz contra su hija: “No, no le dolió, se cag... de risa porque es obvio que lo que Julieta estaba preguntando era si Eugenia trabajaba o no en la película, no si actuaba. Se entendió por la actitud, pero bueno, nada, cada uno interpreta lo que quiere”.

Por último, reclamó: “¿No te parece que cuando uno sale a dedicarle un tweet, con la trascendencia que tiene lo que ella dice, primero tiene que chequear o se deja llevar por sus fans?“.