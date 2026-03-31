Raiza cafetería. Foto: Instagram/raizaviverocafe

El nuevo emprendimiento de Julieta Poggio, Raiza Vivero & Café, se convirtió en una propuesta ideal, ya que combina cafetería de especialidad, gastronomía y naturaleza en un mismo espacio. El local está ubicado en La Lonja, partido de Pilar, sobre la Avenida 12 de Octubre, dentro de un vivero familiar que fue pensado como un ambiente de desconexión y experiencia única.

La exparticipante de Gran Hermano presentó el lugar como “un cuento de hadas”, con una estética marcada por vegetación, madera, luces cálidas y rincones diseñados para fotos y encuentros relajados.

Raiza, la cafetería de Julieta Poggio. Video: Instagram/raizaviverocafe

El objetivo de la cafetería es unir el universo del café con el mundo de las plantas, una actividad que está vinculada al trabajo de su familia.

Cuánto sale una merienda en Raiza Vivero & Café en marzo 2026

En la carta aparecen opciones de cafetería clásica, como espresso, capuccino y latte, además de bebidas de autor con nombres ligados a su identidad, entre ellas el “Julipo”, por $8.500 y el “Julipocchino”, por $9.500. También se destacan propuestas dulces como cookies, que están alrededor de $6.700, crumble de manzana, alfajores, cheesecakes y una chocolatada rosa inspirada en Hello Kitty por $9.500, uno de los productos más comentados en redes sociales.

Raiza cafetería. Foto: Instagram/raizaviverocafe

Además de la pastelería, el menú suma alternativas saladas como tostados, croissants rellenos, sándwiches gourmet y desayunos completos, con precios alineados a cafeterías de especialidad del corredor norte bonaerense. Desde su apertura, el lugar comenzó a recibir gran circulación de seguidores de la modelo y visitantes atraídos por la propuesta estética del espacio.

Raiza cafetería. Foto: Instagram/raizaviverocafe

Por otro lado, el menú de Raiza también ofrece distintos tipos de té que llaman la atención por sus nombres, como por ejemplo “Armonía en las alturas“, “Alegría de vivir“, “Fuerza solar - masala chai“, entre otros, y tienen un costo de $4.500.

“Increíble todo!! Desde el primer momento en el que entras, la estética del lugar se encuentra en cada detalle”, “Muy linda atención y hermoso el lugar! Precios accesibles y rica la comida”, “El lugar es pequeño pero muy cálido. La atención fue excelente, la mesera súper amable y atenta”, “¡No sigan de largo! Una joyita escondida entre plantas y café”, “Muy lindo lugar! Muy buena atención y muy rico todo. Evidencia estar hecho con amor y dedicación en cada detalle”, son algunas de las opiniones.

Raiza cafetería. Foto: Instagram/raizaviverocafe

Cómo llegar a Raiza Vivero & Café desde CABA

Para llegar a la cafetería desde la Ciudad de Buenos Aires, una de las opciones más prácticas es tomar la Autopista Panamericana, ramal Pilar, y continuar hasta la bajada del kilómetro 47.5, a la altura de la calle Chile. En auto, el recorrido suele demorar entre 45 minutos y una hora, dependiendo del tránsito.

Raiza cafetería. Foto: Instagram/raizaviverocafe

Quienes prefieran transporte público pueden optar por la línea 57, que sale desde distintos puntos de Capital Federal y tiene paradas cercanas sobre la Panamericana, a pocos metros del destino. Otra alternativa es combinar el tren Belgrano Norte hasta Pilar con colectivos locales que conectan con la zona de La Lonja.

Los horarios de la cafetería de Julieta Poggio son: martes de 15 a 19 horas y miércoles a domingo de 9 a 19 horas.