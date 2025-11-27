El filoso comentario de la China Suárez a Julieta Poggio tras las críticas a su trabajo de actriz
La actriz apuntó con dureza contra la ex Gran Hermano luego de un comentario en un canal de streaming. Mirá el ida y vuelta en la nota.
La China Suárez cruzó con dureza a Julieta Poggio luego de que la ex Gran Hermano cuestionara su trabajo de actriz en un canal de streaming.
En RUMIS de La Casa, Poggio habló de la serie “Hija del Fuego: La Venganza de la Bastarda”, protagonizada por Suárez.
“¿Recién ahora actúa?”, se preguntó la ex Gran Hermano. “Sí, actúa hace años”, le respondió Lizardo Ponce.
La tajante respuesta de la China Suárez
La actriz contestó públicamente a la bailarina con un incendiario mensaje: “Jajaja que raro que no sepas que actúo Juli”, comenzó irónica.
“Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Pol-ka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita, y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje”, lanzó lapidaria.
Por último, agradeció a Ponce por su comentario sobre la serie: “Gracias Lizardo Ponce, me alegra que te guste la serie”.