El filoso comentario de la China Suárez a Julieta Poggio tras las críticas a su trabajo de actriz

La actriz apuntó con dureza contra la ex Gran Hermano luego de un comentario en un canal de streaming. Mirá el ida y vuelta en la nota.

Canal 26
Por Canal 26
jueves, 27 de noviembre de 2025, 22:31
China Suárez y Julieta Poggio.
China Suárez y Julieta Poggio. Foto: NA

La China Suárez cruzó con dureza a Julieta Poggio luego de que la ex Gran Hermano cuestionara su trabajo de actriz en un canal de streaming.

En RUMIS de La Casa, Poggio habló de la serie “Hija del Fuego: La Venganza de la Bastarda”, protagonizada por Suárez.

“¿Recién ahora actúa?”, se preguntó la ex Gran Hermano. “Sí, actúa hace años”, le respondió Lizardo Ponce.

La tajante respuesta de la China Suárez

La actriz contestó públicamente a la bailarina con un incendiario mensaje: “Jajaja que raro que no sepas que actúo Juli”, comenzó irónica.

También podría interesarte

Películas navideñas a toda hora: los dos canales para maratonear todo el día hasta enero

Películas navideñas a toda hora: los dos canales para maratonear todo el día hasta enero

Destry Allyn Spielberg: de una infancia difícil a debutar como directora de un film de terror con la actriz de Downton Abbey

Destry Allyn Spielberg: de una infancia difícil a debutar como directora de un film de terror con la actriz de Downton Abbey

“Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Pol-ka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita, y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje”, lanzó lapidaria.

Por último, agradeció a Ponce por su comentario sobre la serie: “Gracias Lizardo Ponce, me alegra que te guste la serie”.