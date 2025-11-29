Rosalía visitó La Bombonera, recordó a Maradona y corrió por la cancha: “Gracias, Juan Román Riquelme”

La cantante española visitó Argentina y una de sus paradas estuvo en el estadio de Boca Juniors, en el marco de una transmisión con Trueno y el streamer Momo.

Rosalía visitó La Bombonera. Foto: Redes sociales

Rosalía tuvo una agitada visita a Argentina, que incluyó su presencia en shows, entrevistas y hasta grabación de videos con creadores de contenido. Dentro de su viaje a Buenos Aires, la cantante visitó La Bombonera durante una transmisión en vivo y se mostró maravillada.

La española está en el marco de la presentación de su flamante llamado Lux, mientras que se espera el anuncio de la gira por Sudamérica. Este viernes, visitó el estadio de Boca Juniors junto a Trueno y el streamer Momo, en el marco de un descontracturado stream.

Los detalles de la visita de Rosalía a La Bombonera

Entre las actividades que realizó dentro de La Bombonera, estuvo la visita en los vestuarios del plantel, así como también las instalaciones del club.

Claro que no perdió la cancha y dijo presente en el césped, donde se mostró feliz por el lugar. “¡Qué chulo!”, expresó tras pisar la cancha, aunque no quedó allí. La cantante pidió si podía correr, por lo que se sacó su calzado y realizó unos metros trotando frente al festejo de los presentes.

Rosalía visitó La Bombonera. Video: X.

Dentro de la cancha, conversó de distintos temas con Momo y Trueno y hasta recordó a Diego Maradona. La española mencionó como “iconic” la recordada imagen que tiene junto a Dalma, su hija, con flores dentro de su media, cuando estaba en Napoli.

Furor por La Bombonera entre estrellas internacionales

Rosalía se llevó la camiseta de Boca con su propio nombre, algo que ocurrió con distintos artistas que pasaron por el club en las últimas semanas, como Marco Antonio Solís, Dua Lipa y hasta Johnny Depp.

El represente del club le entregó la remera y le dijo que era un regalo del presidente de la institución. Fiel a su estilo, la artista comentó: “No sé dónde estás, pero gracias, presi”. Además, después de consultar por su nombre, remarcó: “Gracias, Juan Román Riquelme”.

Rosalía visitó La Bombonera junto a Trueno y Momo. Foto: Redes sociales

Cabe mencionar que, unas horas antes, Mario Pergolini también le había regalado una camiseta de Boca a Rosalía. La española fue invitada a su programa “Otro día perdido” para una entrevista, que incluyó el regalo que había lucido ante sus fans en la previa a su visita a La Bombonera.

Las actividades de Rosalía en Argentina incluyeron su presencia en el show de Cindy Cats en Ferro, una entrevista en el canal de streaming Luzu y realizó un video de cocina con los creadores de contenido Simón y Ailú Tokman.