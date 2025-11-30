Los escuchó en vivo: la banda argentina que fusionó 9 canciones de Rosalía en un solo tema, hizo una versión inédita y enloqueció a la música

Rosalía visitó Argentina y estuvo en distintos espacios de Buenos Aires, entre ellos, el Microestadio de Ferro para ver a una talentosa banda argentina que hizo una versión inédita. El popurrí de nueve canciones en un solo track que causó furor en la música.

La cantante española visitó Buenos Aires. Foto: Prensa Cindy Cats

Rosalía es una de las personalidades más destacadas de la música en la actualidad y causó furor en Argentina por su reciente visita a Buenos Aires. Uno de los lugares donde estuvo la cantante española fue el Microestadio de Ferro para ver el recital de la banda argentina Cindy Cats, que en su repertorio cuenta con un detalle particular desde sus inicios en mayo de 2023: unió nueve canciones de Rosalía en una sola pasando por distintos matices musicales y convirtiéndose en una versión inédita, lo que generó fervor en el público y en la propia artista, quien presenció por primera vez en vivo el despliegue del grupo.

Cindy Cats es una de las bandas que está marcando un antes y un después en el sonido moderno: su enfoque fusiona el rock, funk, jazz y el soul, caracterizado por una mezcla de estilos y una reversión de canciones importantes de la música argentina “destruyéndolas”, en el buen sentido, ya que le cambian mucho el ritmo, la melodía y la armonía, con riffs rockeros, un estilo funk y acordes jazzeros. Uno de los casos claro fue Sábado, de Divididos, versión que rompió las redes, plataformas digitales y el vivo.

El grupo cerró el 2025 en el Microestadio de Ferro. Foto: Prensa Cindy Cats

En este marco, la versión inédita que hicieron de las canciones de Rosalía no solo revolucionó al público, sino a la misma cantante española, que estuvo en la noche del jueves 27 de noviembre para presenciar el recital de Cindy Cats en el marco del cierre del 2025. El show tuvo invitados estrella, tales como Emilia Mernes, Diego Torres, Emmanuel Horvilleur, Luz Gaggi, Trueno, Facu Balta, Daniel Maza, Ruggero, Acru, La Charo, entre otros, por lo que se desató una locura musical en la noche porteña.

Cuáles son las canciones de Rosalía que fusionó Cindy Cats

Chiri, Candy, Brillo, Motomami, Chicken Teriyaki, TKN, Malamente, Relación y La noche de anoche fueron las canciones que eligió Cindy Cats para unirlas y crear un solo track. Cada tema va pasando por un mundo distinto: desde el soul tranquilo, un giro funk y hasta riffs y cortes rockeros. “En otro posible universo, Rosalía sonaría así”, subrayó el grupo en la descripción del video de esta versión inédita publicado en YouTube llamada Rosalía.AR. Cabe resaltar que en vivo realizaron un enfoque exactamente igual, pero con Bad Bunny. Desafortunadamente, esta versión todavía no está lanzada.

La propuesta de la banda no solo funcionó como un guiño a Rosalía y a su visita a la Argentina, también expuso una búsqueda artística muy propia de la escena local. En los últimos años, los músicos jóvenes argentinos vienen impulsando un nuevo cruce musical donde conviven zambas reversionadas con beats actuales, arreglos vocales complejos y estructuras más cercanas al soul o al R&B. En ese marco, rearmar nueve canciones de Rosalía en un solo hilo narrativo no fue solo un desafío técnico, sino una manera de mostrar cómo la música actual dialoga con los fenómenos globales.

En una puesta escénica envolvente de 360°, Francisco Alduncin, Pedro Pasquale, Axel Introini, Felipe Herrera, Julián Gallo, Gonzalo Isaí Palacios y Carlos Salas demostraron por qué son los protagonistas de una nueva forma de hacer música. Su propuesta, que cruza lo under con lo mainstream y lo acústico con lo electrónico, mantiene al público enérgico en cada show.

La banda viene creciendo dentro de un circuito que mezcla salas alternativas, espacios culturales y colaboraciones con artistas de distintos géneros. Sus integrantes forman parte de una generación que hoy marca tendencia en la industria: músicos capaces de tocar chacareras tradicionales, producir reggaetón o dirigir arreglos vocales para shows de pop masivo. Este tipo de proyectos, que cruzan academias y peñas con la lógica de la música mainstream, hoy representa una parte clave del sonido argentino contemporáneo.

“Estos guachines abrieron la puerta, se podrían haber quedado en que ‘esto es trap, se toca con pista’. Son dos escuelas que nada que ver porque ellos vienen de las plazas y nostros venimos de la sala. Son contextos diferentes que se encontraron y está buenísimo”, expresaron tiempo atrás en diálogo con El Destape.

Cómo reaccionó Rosalía a la versión de Cindy Cats

La presencia de Rosalía no pasó desapercibida: ingresó al Microestadio de Ferro rodeada de su equipo, saludó a público y artistas argentinos que la reconocieron y siguió con atención cada pasaje de la reversión. Varios asistentes del show registraron el momento en que sonrió, aplaudió y asentía con la cabeza en los pasajes más arriesgados de los arreglos.

Rosalía en el recital de Cindy Cats en el Microestadio de Ferro

Para Cindy Cats, reunir nueve canciones de una de las artistas más influyentes del mundo no fue un truco ni una decisión azarosa: fue una manera de reinterpretar toda una estética contemporánea desde la mirada y la identidad musical argentina. La banda condensó en seis minutos y medio una lectura propia de la artista española llevando su universo al terreno del funk, el soul y la tradición rockera local.

La cantante española se hizo presente en el Microestado de Ferro. Foto: Prensa Cindy Cats

La versión gustó porque no se limitó a pegar fragmentos: hubo un criterio musical claro. Mantuvieron un único pulso rítmico que permitió que las canciones de distintos discos sonaran como parte de la misma obra. “No puedo creer lo tarde que llegué acá”; “Se tiene que hacer viral esto, es increíble”; “Una locura lo que pueden variar de ritmos, y la ejecución en vivo es de un profesionalismo tremendo”, fueron algunos de los comentarios de la gente en el video de Rosalía.AR de YouTube.

El fenómeno Cindy Cats: quiénes son

El crecimiento de Cindy Cats no es casual: sus integrantes forman parte de la nueva camada de músicos argentinos que vienen del jazz, el funk y la escena alternativa y que hoy atraviesan la música mainstream aportando un nivel instrumental y estético distinto. Ese cruce explica que su propuesta conecte tanto con artistas urbanos como con referentes históricos del rock nacional.

La particularidad de cada uno de ellos es que, a través de un trabajo silencioso, se convirtieron en parte del sonido moderno de hoy en día al trabajar y codearse con artistas mainstream como Nicki Nicole, Trueno, Emilia Mernes, Nathy Peluso, Paulo Londra, María Becerra, Lali Espósito, Emmanuel Horvilleur, Duki, Tini Stoessel, entre muchos otros.