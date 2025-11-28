“Hija del Fuego”, la nueva serie de la China Suárez, llega a la televisión abierta: cuándo se estrena

Tras su publicación en Disney+, se conoció que la producción será emitida en un conocido canal.

La China Suárez en "Hija del Fuego". Foto: Instagram

La China Suárez se llevó elogios por su participación en “Hija del Fuego: la venganza de la bastarda”, la serie que protagoniza y fue estrenada hace pocos días en Disney+. Su éxito podría hacer que vaya más allá del streaming.

La Pavada de Diario Crónica indicó que la producción que vio la luz en las plataformas llegará a la televisión: El Trece emitirá sus capítulos, tras el éxito que causó con su estreno días atrás y tuvo un gran despliegue de prensa, con su protagonista realizando entrevistas.

Hija del fuego: la venganza de la bastarda. Foto: Disney+

Cuándo se estrena “Hija del Fuego” en televisión

Adrián Suar estuvo detrás de la producción artística del proyecto, por lo que facilitaría su ingreso a la televisión abierta. Si bien todavía no hay fecha confirmada, se estima que “Hija del Fuego” se estrenaría en El Trece en el comienzo de 2026.

Esta fecha coincide con la salida de “En el Barro 2″, la exitosa serie que tendrá su segunda parte en pocos meses.

Hija del fuego: la venganza de la bastarda. Foto: Disney+

La buena recepción de “Hija del Fuego” se sintió más allá de Argentina, según indicó la propia China Suárez en su cuenta de Instagram. “‘Hija del fuego’ nro. 1 en Argentina. Nro. 6 mundial. Felicitaciones a mis compañeros, al equipo soñado; Leo Calderone, mi autor favorito. ¡Gracias!“, escribió la actriz sobre el alcance de la producción.

La serie que fue estrenada en Disney+ muestra a la China Suárez en el papel de una mujer que regresa a su pueblo natal, aunque con otra identidad. Bajo el nombre de Letizia Zubiría Escobar, comienza un plan de venganza luego de que casi todos crean que está muerta, producto de un incendio en una cabaña que se cobró la vida de su madre y una niña inocente.

Elenco de “Hija del Fuego”, la serie de la China Suárez

China Suárez como Letizia Zubiría Escobar / Clara Cortéz

Diego Cremonesi como Fausto Saavedra

Joaquín Ferreira como Juan Romero

Carlos Belloso como Osvaldo Sosa

Jerónimo Bosia como Fernando Saavedra

Pedro Fontaine como David Almada

Antonella Costa como Rosa Cortéz

Mariano Saborido como Walter Flores

Rallen Montenegro como Mailén Millán

Eleonora Wexler como Marichu Saavedra

El adelanto de “Hija del Fuego”