Cinco películas argentinas para ver en Navidad y Año Nuevo: clásicos y joyas imperdibles

Desde comedias dramáticas hasta documentales únicos, descubrí los títulos que no pueden faltar en la maratón en las fiestas.

1000 Papá Noel

Las fiestas se acercan y más de uno disfruta de ver una película con temática navideña durante esta época del año. El Grinch, El Expreso Polar o Mi Pobre Angelito son clásicos navideños que nos hartamos de ver en la tele y en plataformas durante el fin de año, pero ¿No hay buenas películas navideñas hechas en Argentina?

La respuesta es sí. Por eso acá va una lista con 5 películas made in Argentina para disfrutar durante estas fiestas. Desde clásicos fundamentales para la historia del cine nacional hasta prometedoras óperas primas de nuevos directores.

Felicidades

Felicidades Foto: @inforealDcine

Una de las películas navideñas más importantes del séptimo arte argentino, que llegó en el momento justo a los ojos de los espectadores. Lanzada en el año 2000, en el contexto de un país golpeado por la crisis económica, la película fue ampliamente nominada a los premios de la industria norteamericana, compitiendo contra otra joya argentina: Nueve Reinas. Un dato curioso, ambas están protagonizadas por Gastón Pauls.

A pesar de su aceptación en la academia estadounidense, lo cierto es que es una antítesis de los clásicos del país del norte: cuenta pequeñas historias que involucran a decenas de personajes que confluyen en la celebración de Nochebuena; cómo una fecha que debería sacar lo mejor de la gente más bien termina produciendo el efecto contrario.

Además de la actuación estelar de Gastón Pauls, participan Pablo Cedrón, Alfredo Casero, Cacho Castaña, Mariana Arias y es la primera y única producción de Lucho Bender, que falleció 4 años después. Se puede ver por Youtube de manera gratuita, y en otras plataformas pagando.

Algo que pasó en año nuevo

Algo que pasó en año nuevo Foto: @inforealDcine

Estamos hablando de una de las últimas apariciones de películas navideñas nacionales, y llega de la mano de Jorge Pinarello, también conocido por ser la cara (y la voz) de uno de los canales de Youtube más famosos de Argentina: Te lo resumo así nomás.

La película se puede ver en Amazon Prime Video y fue estrenada en 2022, en el festival de Mar Del Plata. Trata sobre una pareja que decide pasar Año Nuevo con la parte más adinerada de su familia, todo con el fin de pedirles un favor económico. Lo que comienza como una cena incómoda se convierte en una pesadilla cuando cosas muy extrañas empiezan a suceder debido al estilo de vida de la pareja anfitriona, basado en el coaching ontológico y prácticas “new age“. La obra mezcla terror y comedia.

Alemania

Alemania Foto: @tomikoch

Otra película de lanzamiento reciente y que recibió grandes elogios en su estreno. Aunque la Navidad no es el tema central de la obra, el camino de la protagonista, Lola, tiene una parada especial en la noche de las fiestas.

La película entra en la categoría de “Coming Of Age”, películas que focalizan sobre el paso de una etapa a otra de la vida. En este caso, la protagonista tiene 16 años y la parte final de su adolescencia la encuentra en una situación familiar y económica complicada, con la enfermedad de su hermana atormentándola desde cerca.

La nostalgia y la cercanía que consigue lograr la película la hace meritoria de una oportunidad en la previa de las fiestas. Puede verse en HBO MAX. Risas y algunas lágrimas aseguradas.

Todo el año es Navidad

Todo el año es navidad Foto: @GPSAudiovisual

Un documental para estallarse. Nestor Frenkel, el director de la obra, realiza un minucioso reporte sobre los hombres que trabajan como Papá Noel. Desde los estrictos procesos de selección hasta los cuidados físicos necesarios para encarnar al personaje navideño. Eso sí, no debe verse en presencia de los más chicos, porque puede arruinarle la ilusión de creer en Papá Noel. Está en Cine.ar

Las fiestas

Las Fiestas Foto: filmaffinity

Cecilia Roth, Dolores Fonzi, Daniel Hendler y Ezequiel Díaz dan vida a esta comedia dramática dirigida por Ignacio Rogers. Cuenta la historia de tres hijos que se rehúsan a pasar la Navidad con su madre, recientemente infartada. Entre comidas, paseos, diálogos y secretos familiares, descubren la compasión necesaria para sanar sus vínculos. Disponible en Disney+.