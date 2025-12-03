Joaco López en “Las 26 del 26: “Una plataforma me estafó y perdí 100.000 dólares”

El streamer repasó su carrera y habló de todo: de Coscu al allanamiento que sufrió y lo que le dijo la Policía.

miércoles, 3 de diciembre de 2025, 19:41
Joaco López, streamer
Joaco López, streamer

En la cuarta entrega del ciclo “Las 26 del 26″, Tin Insaurralde entrevista a Joaco López, uno de los streamers y creadores de contenido más populares de Argentina. Conocido por su carisma, su pasión por Boca Juniors. Joaco repasa su camino personal y profesional.

“Las 26 del 26″, con Tin Insaurralde

“Las 26 del 26″ es el nuevo ciclo de entrevistas de Multimedio 26, pensado para la “generación streaming” con ritmo ágil y divertido y en formato 100% digital para conectar con los más jóvenes desde un lenguaje fresco, cercano y multiplataforma.

Se emite por el canal de Youtube de Canal 26 los viernes a las 20, con la conducción de Tin Insaurralde.

Las 26 del 26″ propone una charla con el invitado, un idea y vuelta a lo largo de 26 preguntas recorriendo el perfil público del invitado, su perfil de Wikipedia, las búsquedas de Google y redes sociales, y mucho más.

Con contenidos diseñados para viralizar en clips, reels y shorts, “Las 26 del 26” fusiona televisión y redes sociales, integrando entretenimiento y actualidad en un formato pensado para la era del streaming.

