Se atrasó el estreno de Homo Argentum en streaming: los motivos y la nueva fecha de lanzamiento de la película de Guillermo Francella

La producción, que fue vista por casi dos millones de espectadores en el cine, se estrenará en la plataforma más tarde de lo estimado.

Guillermo Francella en Homo Argentum. Foto: Disney+

Si bien muchos amantes de las películas argentinas ya vieron Homo Argentum a través de plataformas ilegales, la película protagonizada por Guillermo Francella no llegará a Disney+ en la fecha prevista.

La producción, que fue vista por casi dos millones de espectadores en el cine, se estrenará en la plataforma más tarde de lo estimado. Esta decisión, que responde a una estrategia de Disney para maximizar el rendimiento en salas antes de su lanzamiento digital, decepcionó a muchos que esperaban verla en streaming este año.

Guillermo Francella en Homo Argentum. Foto: Disney+

Tras semanas de especulaciones, la nueva fecha confirmada para el estreno de la película en la plataforma de streaming Disney+ es el 16 de enero de 2026: el rendimiento de la película en los cines influyó en la decisión de la distribuidora de retrasar su llegada al formato digital.

Disney optó por ampliar el plazo de estreno en streaming, a diferencia de lo que ocurre habitualmente, ya que, las películas llegan a las plataformas entre 40 y 60 días después de su estreno en cines. El éxito sostenido de la producción cinematográfica en las salas fue la razón principal, debido a que atrajo al público durante varias semanas.

Guillermo Francella en la película "Homo Argentum". Foto: Disney+.

A mediados de enero, la película estará disponible exclusivamente en Disney+, ya que es la distribuidora local de la película. La producción cinematográfica se sumará al catálogo de la plataforma y estará disponible para todos los suscriptores de la plataforma en la sección de Hulu, la nueva marca de entretenimiento general dentro del servicio.

De qué se trata “Homo Argentum”

Guillermo Francella tiene distintos personajes en la película entre los cuales se encuentran un director de cine reconocido a nivel internacional, un vendedor callejero de dólares en la calle Florida, un padre de familia de clase media, un multimillonario, un cura villero, un hombre tatuado, un vendedor de autos con un cliente acosador y un guardia de seguridad.

“Homo Argentum” remite a películas como “Los Monstruos”, “Un burgués pequeño, pequeño”, “Los desconocidos de siempre” o “Los nuevos monstruos”, entre otras joyas de la comedia italiana, de la que el actor y los directores son admiradores, pero con el tono e impronta que son el sello distintivo de la filmografía de los directores.