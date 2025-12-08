Las 10 mejores películas del 2025, según la revista Time: ¿qué largometrajes incluye este prestigioso ranking?

La prestigiosa revista Time dio a conocer su esperada lista con las 10 mejores películas del 2025, un ranking que todos los años marca tendencia dentro de la industria y para con los espectadores.

Se destacan producciones de diferentes géneros. Sobresale la presencia hispanoargentina de El Jockey, dirigida por Luis Ortega, celebrada como una obra “surrealista y juguetonamente erótica”, un verdadero “experimento inventivo” dentro del cine latinoamericano actual.

El ranking de la Revista Time de las películas más prestigiosas del 2025

Este listado confirma el gusto y la búsqueda de destacar las narrativas que exploran el arte de la prestigiosa revista, junto con la complejidad humana y la historia. La lista se compone de:

1. Nouvelle Vague – Richard Linklater

La película que encabeza el ranking es un homenaje vibrante y en blanco y negro a Sin aliento, el clásico de Jean-Luc Godard. Con un tono lúdico y afectuoso, Linklater recrea el París de 1959 y revive figuras icónicas de la Nouvelle Vague en un relato que celebra la rebeldía juvenil y el caos creativo que dio origen al movimiento cinematográfico.

2. El oficial y el espía – Roman Polanski

Polanski vuelve a posicionarse entre los favoritos con esta reconstrucción “exquisitamente elaborada” del Caso Dreyfus. El film sigue al oficial Alfred Dreyfus y al coronel Picquart en una historia atravesada por conspiraciones, traiciones y una compleja lucha por la justicia.

3. Blue Moon – Richard Linklater

El director estadounidense repite en el top 3 con un retrato íntimo del letrista Lorenz Hart durante una sola noche marcada por la nostalgia, el alcohol y las tensiones creativas. La actuación de Ethan Hawke fue descrita como “fantástica”.

4. Sentimental Value – Joachim Trier

El filme del director noruego explora las dinámicas familiares, los rencores del pasado y el papel esencial de los vínculos afectivos, a través del reencuentro de dos hermanas con su padre ausente.

5. El día de Peter Hujar – Ira Sachs

Basada en una conversación real entre el fotógrafo Peter Hujar y la escritora Linda Rosenkrantz, esta película es definida como “silenciosamente radiante”. Entre reflexiones sobre arte, bohemia y autenticidad, retrata la energía creativa del Nueva York de los años 70.

6. Roofman: Un ladrón diferente – Derek Cianfrance

Protagonizada por Channing Tatum, esta comedia romántica basada en hechos reales narra la increíble historia del criminal Jeffrey Manchester, quien robaba restaurantes McDonald’s ingresando por los techos. La crítica subraya el equilibrio entre humor, drama y una reflexión sobre la fragilidad masculina.

7. Pecadores – Ryan Coogler

Ambientada en el Misisipí de 1932, esta cinta “sangrienta y seductora” presenta a Michael B. Jordan en uno de sus papeles más intensos, siguiendo a dos hermanos que regresan a su pueblo para enfrentar un peligro aún peor que su pasado.

8. Mente maestra – Kelly Reichardt

Con una “escurridiza” interpretación de Josh O’Connor, esta casi-comedia sigue a un torpe ladrón de arte en los años ’70. La historia se centra en las consecuencias inesperadas de un robo que desencadena una vida de persecuciones y decisiones erradas.

9. El Jockey – Luis Ortega

La presencia argentina llega con fuerza a través del film de Luis Ortega, quien ya había generado reconocimiento internacional con El Ángel (2018). El Jockey combina elementos surrealistas, pulsión erótica y una atmósfera inquietante. La revista Time destaca su libertad creativa y su espíritu lúdico.

La historia sigue a Abril y Remo, dos jockeys que trabajan para un mafioso llamado Sirena. Tras matar accidentalmente a uno de sus caballos, un Remo adicto y perdido desata la furia de su jefe. Abril, además embarazada, debe buscarlo y esconderlo para evitar la inevitable represalia. Ortega vuelve a exhibir aquí su estilo singular, marcado por la experimentación estética y personajes atrapados entre la marginalidad, el deseo y la violencia.

10. Uno de esos días – Lawrence Lamont

La lista cierra con una comedia “bulliciosa y alegre” que aborda un tema universal: la dificultad de pagar el alquiler. El film sigue a Dreux y Alyssa, dos amigas que emprenden una caótica misión para evitar el desalojo tras descubrir que el novio de una de ellas se gastó el dinero. Time destaca su mirada optimista y su capacidad para hacer sentir mejor al espectador.