Morgan Mirabal, el influencer venezolano que encontró un nuevo comienzo en Argentina, en “Las 26 del 26″

Recorre las hinchadas de todos los equipos de fútbol argentinos y asegura: “Fui a más de 40 estadios en Argentina y el de River es el mejor”.

Morgan Mirabal, influencer venezolano Foto: Canal 26

Morgan Mirabal, el influencer venezolano que llegó a Argentina en 2018 buscando un nuevo comienzo, comparte cómo el país se convirtió en parte esencial de su vida y de su identidad, repasando su camino desde los primeros contenidos hasta convertirse en uno de los creadores digitales más influyentes del momento. Una charla exclusiva con Tin Insaurralde.

Morgan Mirabal, influencer venezolano, con Tin Insaurralde en Las 26 del 26 Foto: Canal 26

“Las 26 del 26″, con Tin Insaurralde

“Las 26 del 26″ es el nuevo ciclo de entrevistas de Multimedio 26, pensado para la “generación streaming” con ritmo ágil y divertido y en formato 100% digital para conectar con los más jóvenes desde un lenguaje fresco, cercano y multiplataforma.

Se emite por el canal de Youtube de Canal 26 los viernes a las 20, con la conducción de Tin Insaurralde.

“Las 26 del 26″ propone una charla con el invitado, un idea y vuelta a lo largo de 26 preguntas recorriendo el perfil público del invitado, su perfil de Wikipedia, las búsquedas de Google y redes sociales, y mucho más.

Con contenidos diseñados para viralizar en clips, reels y shorts, “Las 26 del 26” fusiona televisión y redes sociales, integrando entretenimiento y actualidad en un formato pensado para la era del streaming.

