De dramas impactantes a comedias hilarantes: donde ver las series y películas nominadas a los Golden Globe

Las nominaciones se dieron a conocer el lunes 8 de diciembre y Una Batalla Tras Otra fue la que más obtuvo. Belén, la película argentina dirigida por Dolores Fonzi, no fue nominada a ninguna terna.

Golden Globes - Entrega de premios

Los Golden Globe dan inicio a la temporada de premios y celebraciones de la industria cinematográfica. Se trata de una de las ceremonias más importante para las realizaciones audiovisuales, en conjunto con los Premios Óscar. Las nominaciones y galardones que se darán el próximo 11 de enero en Beverly Hills serán la antesala del gran evento que organiza La Academia, y que recién se hará el 15 de marzo.

Las películas y series nominadas vieron la luz durante 2025 y cosecharon la atención, los elogios, y en algunos casos, las críticas de los fanáticos y la prensa especializada. La lista contiene impactantes dramas que dejaron pasmados a los espectadores y graciosas comedias donde las risas se escuchaban desde afuera de las salas de cine.

Globos de Oro. Foto: Reuters

Antes de avanzar, es importante aclarar que los Globos de Oro, a diferencia de los Premios Óscar, nominan tanto a películas como a series de televisión, aunque en categorías diferentes.

Las películas nominadas a los Golden Globe y donde verlas

Sinners

La película dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan, que ya actuó en Black Panther y las películas de Creed. Sinners es una película de terror que trata sobre dos hermanos que regresan a su ciudad natal tras una vida problemática, y se ven amenazados por un mal sobrenatural que se manifiesta a través de una antigua leyenda del blues y el racismo de la época. Se puede ver en HBO Max.

Bugonia

La nueva película del griego Yorgos Lanthimos todavía no está disponible en plataformas de streaming, pero vale la pena hacer el esfuerzo y verla en el cine. El director realizó anteriormente Poor Things y Kind of Kindness, ambas con Emma Watson, quien repite en esta película, y todas se ganaron el aplauso de la crítica. En esta oportunidad, dos jóvenes obsesionados con las conspiraciones secuestran a la poderosa directora ejecutiva de una importante empresa, convencidos de que es un extraterrestre que intenta destruir el planeta Tierra.

Una Batalla Tras Otra

Una batalla tras otra. Foto: captura tráiler.

Paul Thomas Anderson realizó una película que arrasó con todo. Se trata del film más nominado en esta edición, con 9 ternas. Solo se puede ver en Apple TV o en la cadena de cines Showcase. Ninguna otra plataforma de distribución legal ofrece la película, pero vale la pena acercarse a las salas de cine.

Series nominadas a los Globos de Oro 2026

En el ámbito de las series encontramos la ventaja de que el acceso a la visualización es más abierto, debido a que muchas están producidas por la misma plataforma que las distribuye.

The Bear

"The Bear". Foto: Disney +.

La serie que protagoniza Jeremy Allen aparece como una de las más prestigiosas del año. Este año se estrenó su cuarta temporada y puede verse en Disney+. La cocina nunca fue tan interesante como en este drama que combina gastronomía, traumas y estrés de manera única.

Pluribus

Una de las últimas revelaciones del año. Llega de la mano del creador de Breaking Bad y Better Call Saul, que para algunos fanáticos son las mejores series de la historia. En este caso, Vince Gilligan plantea un mundo en el que una invasión alienígena ocupa la tierra a través de un virus que provoca una sospechosa felicidad y generosidad en sus huéspedes. La protagonista es una de las 13 personas en todo el mundo que no pertenece a la mente colmena. Puede verse en Apple TV.

Severance

Otra serie producida por la empresa de la manzana que llama la atención de la industria audiovisual. Trata sobre empleados de la misteriosa empresa Lumon Industries que se someten a un procedimiento quirúrgico para separar sus recuerdos entre su vida laboral y personal: sus “innies” (dentro del trabajo) no saben nada de sus vidas fuera, y sus “outies” (fuera del trabajo) no recuerdan qué hacen allí. Está en Apple TV.

The White Lotus

The White Lotus 3. Foto: HBO.

Ya un clásico de la plataforma de HBO Max. The White Lotus salió en 2021 y desde entonces no ha dejado de sorprender a los fanáticos. Sigue a los empleados de la cadena de hoteles White Lotus, y la tercera temporada está ambientada en Tailandia.